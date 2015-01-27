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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 84858687
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 13:40

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Щось мене та наївнісь блоХерів починає роздражати, а особливо їхній наївний голосочок, як дитячий лєпєт на галявині :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
От послухайТЕ :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 14:08

  Долярчик написав:Щось мене та наївнісь блоХерів починає роздражати, а особливо їхній наївний голосочок, як дитячий лєпєт на галявині :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
От послухайТЕ :mrgreen:


Просто хайпятся на теме. "Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь видео" и т.д. :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 17:32

  Долярчик написав:Щось мене та наївнісь блоХерів починає роздражати, а особливо їхній наївний голосочок, як дитячий лєпєт на галявині :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
От послухайТЕ :mrgreen:

А какими голосами должны разговаривать идиоты?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 00:59

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

вы это еще и смотрите? кОрмите бло-хе-ров просмотрами? :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 07:11

  Долярчик написав:Так вони ж тепер не продають сертифікати, а виключно метал!
І оформлюють договір на продавця - напевно, тепер з юридичною силою той договір?

Цікаво, як так погоджуються на це продавці, якщо на них оформлюється договір? :shock:

Договір складається між ФОПом що тримає магаз В2В і імяреком що купляє злато чи срібло.
А підписує цю фількіну грамоту лівий продавець що стоїть за прилавком...предявити в цьому випадку нікому....ні Миколі ГОнті...ні ФОПу...ні продавцю.
І взагалі доказів що цацку в магазі Ви купляли немає.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 16:24

Долярчик, кажуть токен В2В виріс в 4 рази...прикупили?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 23:49

  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, кажуть токен В2В виріс в 4 рази...прикупили?

З баланса я б купив(бо й так вивести не можна), але ж немає такої можливості :roll:
Чи вже можна? :wink:

Нових грошей не понесу!
Хіба може колись, як вже буде жирний профіт :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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