Щось мене та наївнісь блоХерів починає роздражати, а особливо їхній наївний голосочок, як дитячий лєпєт на галявині
От послухайТЕ
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Вів 19 тра, 2020 13:40
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Щось мене та наївнісь блоХерів починає роздражати, а особливо їхній наївний голосочок, як дитячий лєпєт на галявині
От послухайТЕ
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 19 тра, 2020 14:08
Просто хайпятся на теме. "Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь видео" и т.д.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 19 тра, 2020 17:32
Додано: Сер 20 тра, 2020 00:59
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
вы это еще и смотрите? кОрмите бло-хе-ров просмотрами?
Додано: Сер 20 тра, 2020 07:11
Договір складається між ФОПом що тримає магаз В2В і імяреком що купляє злато чи срібло.
А підписує цю фількіну грамоту лівий продавець що стоїть за прилавком...предявити в цьому випадку нікому....ні Миколі ГОнті...ні ФОПу...ні продавцю.
І взагалі доказів що цацку в магазі Ви купляли немає.
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Додано: Сер 20 тра, 2020 16:24
Долярчик, кажуть токен В2В виріс в 4 рази...прикупили?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Сер 20 тра, 2020 23:49
З баланса я б купив(бо й так вивести не можна), але ж немає такої можливості
Чи вже можна?
Нових грошей не понесу!
Хіба може колись, як вже буде жирний профіт
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 21 тра, 2020 13:42
По скільки зараз токенВ2В в кабінеті?
Це ж клондайк ...за місяць наварити в 4 рази в доларі.
Це якийсь зговір в верхах піраміди....мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 21 тра, 2020 14:07
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Дякую модераторам за виправлення першої сторінки цієї гілки!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 21 тра, 2020 14:22
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
%) той, що не заганяв в лоховозку по усіх форумах і був забанений 5 разів
+50грн !
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