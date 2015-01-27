Так кінець вже прийшов чи ні?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Чет 21 тра, 2020 14:41
Так кінець вже прийшов чи ні?
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Додано: Чет 21 тра, 2020 17:32
Якась контора по ТВ рекламувала виріб зі срібла 6,8 грам за 399 грн.
Микола Гонта - барига.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Чет 21 тра, 2020 17:47
Я не заганяв, а просто констатував факт на той момент!
ДумайТЕ! ©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 21 тра, 2020 17:57
Аааааа - кричу!))) - коли блоХер каже "только чєсно!")))
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 21 тра, 2020 18:15
Тягнуть кота за хвоста
А це не на користь їм!
- було, за час карантину все схлопувати і приватним літаком на острови втікати!
- або було придумати кращі правила, щоб люди кіпіш не піднімали і можна було далі стпигти!
А вони придумали правила, лише щоб далі стригти внаглу! - а це дуже кидається в око!
Ехххххх, запорють проект, якщо в швидкому темпі не перепишуть правила!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 21 тра, 2020 18:18
Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:24
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Нннннда.... Кому сопля президент тому і б2б - "проект"
Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:28
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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