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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 85868788
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 14:41

  Долярчик написав:Дякую модераторам за виправлення першої сторінки цієї гілки!

Так кінець вже прийшов чи ні? :)
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 17:32

Якась контора по ТВ рекламувала виріб зі срібла 6,8 грам за 399 грн. :shock:
Микола Гонта - барига. :shock:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 17:47

  greenozon написав:
  Долярчик написав:- зразу кажу, що ЦЕ РЕАЛЬНО ПРАЦЮЄ, але один єдиний нюанс - коли цьому настане кінець?

... ну не можуть такі шалені % виплачуватись - але вони виплачуються!
- від 416 % річних на сертифікат по сріблу!(кешбек)
- виплати - щотижня на вашу банківську картку!


%) той, що не заганяв в лоховозку по усіх форумах і був забанений 5 разів

Я не заганяв, а просто констатував факт на той момент! :lol:
ДумайТЕ! ©®™ :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 17:57

Аааааа - кричу!))) - коли блоХер каже "только чєсно!")))

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 18:15

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:Дякую модераторам за виправлення першої сторінки цієї гілки!

Так кінець вже прийшов чи ні? :)

Тягнуть кота за хвоста :mrgreen:
А це не на користь їм!
- було, за час карантину все схлопувати і приватним літаком на острови втікати! :mrgreen:
- або було придумати кращі правила, щоб люди кіпіш не піднімали і можна було далі стпигти! :mrgreen:

А вони придумали правила, лише щоб далі стригти внаглу! - а це дуже кидається в око!
Ехххххх, запорють проект, якщо в швидкому темпі не перепишуть правила! :idea:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 18:18

  Долярчик написав:Я не заганяв, а просто констатував факт на той момент!

Врьош, собака.

  Долярчик написав:запорють проект

Це тебе пороти треба.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:24

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Нннннда.... Кому сопля президент тому і б2б - "проект"
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:28

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Долярчик написав:Тягнуть кота за хвоста
А це не на користь їм!
Зображення
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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