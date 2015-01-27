Квесторе_поверніться написав: Долярчик написав:
А вони придумали правила, лише щоб далі стригти внаглу! - а це дуже кидається в око!
Про плани Миколи...ми можем тільки здогадуватися.
От обіцяє Микола Доляреку повернути його 2000 і він піде за нього голосувати?
Чи Доляреки не продаються...задешево?
Ні задешево, нізадорого!!!
І, взагалі, бачу що на наступні - та й взагалі, на будь-які вибори більше ні-ногою!
Хоч, наприклад, я ще можу дати Зе трохи часу, так як коронавірус завадив робити йому "покращення життя пересічним".
Але, це вже, мабуть, входить в ряди фантастики