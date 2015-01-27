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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 86878889
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 22:00

Надія добігає кінця.....

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:А вони придумали правила, лише щоб далі стригти внаглу! - а це дуже кидається в око!

Про плани Миколи...ми можем тільки здогадуватися.
От обіцяє Микола Доляреку повернути його 2000 і він піде за нього голосувати?
Чи Доляреки не продаються...задешево?

Ні задешево, нізадорого!!!
І, взагалі, бачу що на наступні - та й взагалі, на будь-які вибори більше ні-ногою!
Хоч, наприклад, я ще можу дати Зе трохи часу, так як коронавірус завадив робити йому "покращення життя пересічним".
Але, це вже, мабуть, входить в ряди фантастики :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 22:26

Убейся об стену, долярчик.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:38

airmax78
Не віриш в добрі наміри Зе?

Як один тут писав: - може сам Зе і добра людина, і справді хоче добра - але йому тупо не дають/заважають це робити його оточуючі!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 01:04

  Долярчик написав:airmax78
Не віриш в добрі наміри Зе?

Як один тут писав: - може сам Зе і добра людина, і справді хоче добра - але йому тупо не дають/заважають це робити його оточуючі!

И так последнюю 1000 лет на этой территории: царь добрый, это бояре, дворяне, чиновники, "окружение" плохое. Долярчик - лучше с умным потерять, чем с Зе найти.
airmax78
 
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  #<1 ... 86878889
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