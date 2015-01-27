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В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 22:00
Квесторе_поверніться написав: Долярчик написав:
А вони придумали правила, лише щоб далі стригти внаглу! - а це дуже кидається в око!
Про плани Миколи...ми можем тільки здогадуватися.
От обіцяє Микола Доляреку повернути його 2000 і він піде за нього голосувати?
Чи Доляреки не продаються...задешево?
Ні задешево, нізадорого!!!
І, взагалі, бачу що на наступні - та й взагалі, на будь-які вибори більше ні-ногою!
Хоч, наприклад, я ще можу дати Зе трохи часу, так як коронавірус завадив робити йому "покращення життя пересічним".
Але, це вже, мабуть, входить в ряди фантастики
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 22:26
Убейся об стену, долярчик.
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airmax78
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:38
airmax78
Не віриш в добрі наміри Зе?
Як один тут писав: - може сам Зе і добра людина, і справді хоче добра - але йому тупо не дають/заважають це робити його оточуючі!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Суб 23 тра, 2020 01:04
Долярчик написав:airmax78
Не віриш в добрі наміри Зе?
Як один тут писав: - може сам Зе і добра людина, і справді хоче добра - але йому тупо не дають/заважають це робити його оточуючі!
И так последнюю 1000 лет на этой территории: царь добрый, это бояре, дворяне, чиновники, "окружение" плохое. Долярчик - лучше с умным потерять, чем с Зе найти.
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1
Додано: Суб 23 тра, 2020 18:45
У вівторок буде "спекотно"!
(ютуб у поміч)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Суб 23 тра, 2020 19:42
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greenozon
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Додано: Суб 23 тра, 2020 20:00
Долярчик написав:
У вівторок буде "спекотно"!
(ютуб у поміч)
І шо?
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Додано: Суб 23 тра, 2020 20:16
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Вів 26 тра, 2020 10:14
Пиво/чіпси взяли на вечір?
Цікаво, чи щось почуємо нового, а краще КОНКРЕТИКИ?!
Конкретні дати виплат "погорільцям в2в"
п. с.
Як буде Микола, хоч малими порціями, але регулярно виплачувати - проект може ще довго прожити!
А ні - то, ні
Все дуже просто
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Вів 26 тра, 2020 22:12
Долярчик написав:
Пиво/чіпси взяли на вечір?
Цікаво, чи щось почуємо нового, а краще КОНКРЕТИКИ?!
Конкретні дати виплат "погорільцям в2в"
п. с.
Як буде Микола, хоч малими порціями, але регулярно виплачувати - проект може ще довго прожити!
А ні - то, ні
Все дуже просто
Щось було в ютубі як Микола оконфузився.
Сказав тільки про якихось тітушок в Харкові шо зчинили скандаль в магазі...а потім втік з ефіру. Це було в 18-00. Може десь потім ше виходив до пастви?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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