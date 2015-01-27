Додано: Сер 27 тра, 2020 12:11

Квесторе_поверніться написав: Микола старанно замовчує космічні ціни на вироби з золота і срібла.

Продажів не буде....грошенят не буде...кишмишу не буде...на зарплату продавцям не буде...кінець буде.

Ну і договори, які оформляють в магазах юридично нікчемні Микола старанно замовчує космічні ціни на вироби з золота і срібла.Продажів не буде....грошенят не буде...кишмишу не буде...на зарплату продавцям не буде...кінець буде.Ну і договори, які оформляють в магазах юридично нікчемні

1) Та майже все він правильно робить, от тільки трохи позорно трусився, як заєцьТреба було чітко і впевнено розказувати, як космічна ракета В2В бороздить простори всесвіту!2) Продажі будуть.... будуть залежати від зміни правил і виплат! Але він вже почав виплати - просто вони мізерні3) На подорожчання виробів він там відповів.4) Та і все він відповів - особисто я, нічого нового не почув!Будуть нести гроші - буде і ділитись, а ні - то ні5) Весело було, як він казав/коментував коментарі в його адресу, накшталт: "де мої гроші" , "верни гроші" і т. п.А він так і каже: а які гроші? Ви ж купили виріб!Чи отримали подарунковий сертифікат - а він в багатьох магазиназ є! Так за нього ніхто ж грошей не повертає, - ним можна лише отоваритись!Ну і далі по списку - загалом, весело було! Раджу подивитись повністю відео, яке я вгорі виклав!А так, то він в деєкій мірі - мАлАдеЦ! ))))Все по чесному! Все відкрито!(а хто лох, не вміє думати, куди відносить свої кошти - то хто їм винен? )п. с.Там він аж "складну схему" намалював, для зовсім тупеньких)))Коротше, веселуха!!! )))))