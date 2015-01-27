Було весело!
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Сер 27 тра, 2020 08:49
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Було весело!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 27 тра, 2020 10:04
Долярчик, і це весь коментар.
Де аналіз?
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 27 тра, 2020 10:21
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Тю - я думав що вже все ... А воно ще ніяк не закінчиться ...
Не можу все-таки зрозуміти - це все виходить абсолютно законна схема роботи - ніякого криміналу , просто треба вміти ?
Якщо так - то орел !
Додано: Сер 27 тра, 2020 11:43
Микола старанно замовчує космічні ціни на вироби з золота і срібла.
Продажів не буде....грошенят не буде...кишмишу не буде...на зарплату продавцям не буде...кінець буде.
Ну і договори, які оформляють в магазах юридично нікчемні.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 27 тра, 2020 12:11
Сірожа(Микола) - мАлАдеЦ! ©)))
1) Та майже все він правильно робить, от тільки трохи позорно трусився, як заєць
Треба було чітко і впевнено розказувати, як космічна ракета В2В бороздить простори всесвіту!
2) Продажі будуть.... будуть залежати від зміни правил і виплат! Але він вже почав виплати - просто вони мізерні
3) На подорожчання виробів він там відповів.
4) Та і все він відповів - особисто я, нічого нового не почув!
Будуть нести гроші - буде і ділитись, а ні - то ні
5) Весело було, як він казав/коментував коментарі в його адресу, накшталт: "де мої гроші" , "верни гроші" і т. п.
А він так і каже: а які гроші? Ви ж купили виріб!
Чи отримали подарунковий сертифікат - а він в багатьох магазиназ є! Так за нього ніхто ж грошей не повертає, - ним можна лише отоваритись!
Ну і далі по списку - загалом, весело було! Раджу подивитись повністю відео, яке я вгорі виклав!
А так, то він в деєкій мірі - мАлАдеЦ! ))))
Все по чесному! Все відкрито!
(а хто лох, не вміє думати, куди відносить свої кошти - то хто їм винен? )
п. с.
Там він аж "складну схему" намалював, для зовсім тупеньких)))
Коротше, веселуха!!! )))))
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 27 тра, 2020 12:24
Долярчик
Ваш приПиздент активізувався із черговим маразмом:
Зеленський анонсував нульову декларацію в 2020-му: хто мусить показати доходи
Володимир Зеленський заявляв, що амністія капіталів (нульова декларація) буде цього року. Зараз влада обговорює тонкощі нововведення, проте її модель уже розроблено, оформлено у вигляді законопроєкту, який зареєстровано в парламенті.
Головні пункти законопроєкту №1232:
дохід до 100 тис. грн буде амністуватися автоматично й без сплати податків;
амністувати не можна гроші, отримані корупційним або злочинним шляхом. Тобто легалізувати можна тільки неврахований прибуток, зарплати в конверті, зароблене в “тіньовому секторі”, але не вкрадене;
з нерухомості, валюти, прав інтелектуальної власності, прав на майно юридичних осіб, авто потрібно буде заплатити податок у 5%;
з усієї іншої власності доведеться заплатити податок у 10%;
якщо гроші витратили на купівлю ОВДП, то заплатити доведеться податок у 2,5%;
усі легалізовані гроші потрібно покласти в банк щонайменше на рік;
декларації будуть заповнюватися добровільно, а подану інформацію не можна використовувати для того, щоб притягти платника податків до відповідальності.
На своїй пресконференції Зеленський заявив, що зараз “слуги народу” обговорюють ставку на нерухомість (хочуть її знизити).
Фінансовий аналітик Володимир Мазуренко розповів, що ідея нульової декларації та амністії капіталу правильна, але тільки в поєднанні з подальшим посиленням контролю. Якщо українці будуть розуміти, що вони й далі зможуть приховувати свої активи безкарно, стимулювати їх до легалізації буде складно.
Додано: Сер 27 тра, 2020 12:27
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
За подарунковий сертифікат ніхто не платить кишмиш. Тут маніпуляція.
Зараз і Микола не платить.
Ви купіть там ще на 1000 грн щоб ми знали чи по нових покупках по пятницях щось капає.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 27 тра, 2020 12:35
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
А, чуть не забув, - соціальні аптеки будуть!
Ну і як тут знову не скажеж - мАлАдеЦ!
А за виплати оті "висячі" на балансі, каже - то збій програми і банки вийо....ся)))
(але за 2 місяці міг же виплатити, якщо б хотів )
Ну, коротше, трохи правильно рулить своєю компанією))))
Буде жити в достатку!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 27 тра, 2020 12:52
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Ні, тепер Ваша черга
Я ще свій експеримент до кінця не завершив(не повернув ще всі свої)
А у Вас - ще все попереду!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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