Квесторе_поверніться написав:Ніяк ніззя там персональні дані світити а Ви вже засвітили
Ну, з персональних даних, лише номер телефону і ПІБ - все! Хоча, ПІБ міг і збрехати, але побоявся, що може потрібно буде з паспортом забирати свої кешбеки, чи отоварювати сертифікат!
А тепер, напевно, паспорт обов'язково потрібно, так як складають договір!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:А тепер, напевно, паспорт обов'язково потрібно, так як складають договір!
То є фількіна грамота...можна складати на фейкову особу.
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Продаю Миколі рацуху. Паралельно з лохотроном з кишмишем продавати золото і срібло по нормальних цінах без кишмишу. Тоді магази можливо хоч на зарплату продавцям зароблять.
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То все Микола і організував. Які 3 дні...вже 3 місяці лапу сосе Долярек і Ко. Наступний етап це правоохоронці яких підтягнуть і закриють контору.
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Добре, що не питаєте мене про мою знайому і її родичів А то я від них далі в шоці!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:Добре, що не питаєте мене про мою знайому і її родичів А то я від них далі в шоці!
Ми не горді...питаєм...просвітіть?
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jump написав:Зазначається, що спортсмени приїхали на дорогих позашляховиках, яким потім люди прокололи шини.
зввдяки долярчикам
мало тут этого кзла банили, я считаю. за регулярную навязчивую рекламу такого лохотрона на всех возможных ветках портала администрация сайта имела полное право заблокировать эту поганую учетку навсегда.
Yuri_T написав:полное право заблокировать эту поганую учетку навсегда.
Тут тонка межа між інформуванням і агітуванням. Долярек зразу акцептував контору як фінансову піраміду що відповідало дійсності. А потім чесно розповідав як він живе в цій конторі. ПРизнався шо лох. Елементи агітації тех були але незначні. Мабуть Долярека не слід судити дуже строго.
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