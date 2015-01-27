|
|
|
В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 21:14
Вкладчик1234 написав: Квесторе_поверніться написав: Долярчик написав:
Добре, що не питаєте мене про мою знайому і її родичів :mrgr:
А то я від них далі в шоці! :shock
Ми не горді...питаєм...просвітіть?
Мне тоже интересно.
Даже не знаю, что тут делать: плакать или смеяться?
Швидше сміятись і, ще мабуть, крутити пальцем біля скроні
Коротше, вона каже - "та то все дурниці, вони виплатять!"
А тепер, якщо стоїте - присядьте!
Її син(який все реінвестував і десь більше 150тис. залипло там) - Увага(!) - він взяв кредит на штукарь ненаших і залив в іншу куйню
- правда, вже більшу половину, чи майже все - вивів!
(там щоденні виплати)
Отаке!
А то Долярчик такий, Долярчик сякий..... - а Долярчик ще при своєму розумі! )))))
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 7949
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 511 раз.
- Подякували: 531 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 тра, 2020 21:23
Долярчик,
а почему серт не отоварите?
Уже очевидно, что пора "вводить ВА"
Кстати, а как называется куйня с ежедневными выплатами?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 11472
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6828 раз.
- Подякували: 3072 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:31
Вкладчик1234 написав:Долярчик,
а почему серт не отоварите?
Уже очевидно, что пора "вводить ВА"
Кстати, а как называется куйня с ежедневными выплатами?
Відповів в приват, а то і так забагато тут інфи про знайомих!
Давайте, ще дам їм імена
Вона буде називатись Параска, а її син - Вася
Тож думаю, що ще не раз Вам тут розкажу про Параску і Васю
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 7949
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 511 раз.
- Подякували: 531 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:36
Мне просто любопытно, чтоб быть в курсе модных трендов пирамидостроения
У тех знакомых денег уже наверно нет, ещё и кредиты остались.
Я про те пирамиды из лички даже не слышал. Это наверно совсем жёсткий скам локального разлива. Соответственно, аудитория у них достаточно ограниченная, и схлопнутся они быстрее
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 11472
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6828 раз.
- Подякували: 3072 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:49
Вкладчик1234 написав:
Долярчик, а почему серт не отоварите?
Уже очевидно, что пора "вводить ВА"
Так гра має тривати
А, якщо серйозно, то я був ще тоді, до карантину в магазині і бачив, що там вибору зовсім немає! Лише те, що на вітрині!
А тепер ще й те все подорожчало, то що я візьму за тих 10К?
Якусь малесеньку непотрібну цяцьку? Щоб потім занести на лом і отримати 200-300грн?
Не знаю, ще думаю
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 7949
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 511 раз.
- Подякували: 531 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:53
Вкладчик1234 написав:
Мне просто любопытно, чтоб быть в курсе модных трендов пирамидостроения
У тех знакомых денег уже наверно нет, ещё и кредиты остались.
Я про те пирамиды из лички даже не слышал. Это наверно совсем жёсткий скам локального разлива. Соответственно, аудитория у них достаточно ограниченная, и схлопнутся они быстрее
Та про ті піраміди кожен другий блоХер розказує, якщо дивитись їхні ролики про В2В (протягом карантину)
Вони і розказують, що он тим часом, поки в2в хромає, то вони вкладають в інші пірамідосики
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 7949
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 511 раз.
- Подякували: 531 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|