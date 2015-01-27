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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 89909192
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 21:14

За крок до РЕАЛЬНОГО перевороту думок ©

  Вкладчик1234 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:Добре, що не питаєте мене про мою знайому і її родичів :mrgr:
А то я від них далі в шоці! :shock

Ми не горді...питаєм...просвітіть?

Мне тоже интересно.
Даже не знаю, что тут делать: плакать или смеяться?

Швидше сміятись і, ще мабуть, крутити пальцем біля скроні :mrgreen:
Коротше, вона каже - "та то все дурниці, вони виплатять!" :mrgreen:
А тепер, якщо стоїте - присядьте! :lol:
Її син(який все реінвестував і десь більше 150тис. залипло там) - Увага(!) - він взяв кредит на штукарь ненаших і залив в іншу куйню :shock: :mrgreen: - правда, вже більшу половину, чи майже все - вивів!
(там щоденні виплати)

Отаке!
А то Долярчик такий, Долярчик сякий..... - а Долярчик ще при своєму розумі! )))))
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 21:23

Долярчик, а почему серт не отоварите?
Уже очевидно, что пора "вводить ВА"

Кстати, а как называется куйня с ежедневными выплатами? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:31

  Вкладчик1234 написав:Долярчик, а почему серт не отоварите?
Уже очевидно, что пора "вводить ВА"

Кстати, а как называется куйня с ежедневными выплатами? :)

Відповів в приват, а то і так забагато тут інфи про знайомих!

Давайте, ще дам їм імена :D
Вона буде називатись Параска, а її син - Вася :mrgreen:

Тож думаю, що ще не раз Вам тут розкажу про Параску і Васю :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:36

Мне просто любопытно, чтоб быть в курсе модных трендов пирамидостроения :)
У тех знакомых денег уже наверно нет, ещё и кредиты остались.

Я про те пирамиды из лички даже не слышал. Это наверно совсем жёсткий скам локального разлива. Соответственно, аудитория у них достаточно ограниченная, и схлопнутся они быстрее
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:49

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Вкладчик1234 написав:Долярчик, а почему серт не отоварите?
Уже очевидно, что пора "вводить ВА"

Так гра має тривати :mrgreen:

А, якщо серйозно, то я був ще тоді, до карантину в магазині і бачив, що там вибору зовсім немає! Лише те, що на вітрині!
А тепер ще й те все подорожчало, то що я візьму за тих 10К?
Якусь малесеньку непотрібну цяцьку? Щоб потім занести на лом і отримати 200-300грн? :mrgreen:
Не знаю, ще думаю :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:53

  Вкладчик1234 написав:Мне просто любопытно, чтоб быть в курсе модных трендов пирамидостроения :)
У тех знакомых денег уже наверно нет, ещё и кредиты остались.

Я про те пирамиды из лички даже не слышал. Это наверно совсем жёсткий скам локального разлива. Соответственно, аудитория у них достаточно ограниченная, и схлопнутся они быстрее

Та про ті піраміди кожен другий блоХер розказує, якщо дивитись їхні ролики про В2В (протягом карантину)
Вони і розказують, що он тим часом, поки в2в хромає, то вони вкладають в інші пірамідосики :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 23:22

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Долярчик написав:Вони і розказують, що он тим часом, поки в2в хромає, то вони вкладають в інші пірамідосики
Есть игроманы, а это пиромидоманы. Слышал как то краем уха разговор сетевиков, вон, типа, заходит новая шарага с новым продуктом, надо срочно входить :)
Пирамидчики опытные наверное зарабатывают на этом, зная когда спрыгнуть. Сетевиком все таки безопаснее, задумайся Долярчик :wink:
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