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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 90919293
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 16:57

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Обожаю первый аргумент всех лохов, отнесших деньги таким гонтам: "Пенсионный фонд - вот самая большая пирамида! А у нас - высокорентабельный ювелирный бизнес!"
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 17:37

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Я думаю, якщо ніяких наїздів не буде від правоохоронців/тітушок/буйних вкладників і т. п., то по-трохи виплачуючи, контора ще довго може петляти :mrgreen: :lol:
Зробимо їх разом! ©®™ :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 17:56

  Долярчик написав:Я думаю, якщо ніяких наїздів не буде від правоохоронців/тітушок/буйних вкладників і т. п., то по-трохи виплачуючи, контора ще довго може петляти :mrgreen: :lol:
Зробимо їх разом! ©®™ :mrgreen:

Бу-га-га
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 20:33

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Proofy написав:Есть игроманы, а это пиромидоманы.

прочитав як 3,14*** :)

оце гонський гон! форум купурює певні слова!!!

3,14***
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 21:19

  Долярчик написав:Я думаю, якщо ніяких наїздів не буде від правоохоронців/тітушок/буйних вкладників і т. п., то по-трохи виплачуючи, контора ще довго може петляти :mrgreen: :lol:
Зробимо їх разом! ©®™ :mrgreen:

Вік волі не бачити...лохом будете. :)
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 23:27

Квесторе_поверніться
#янелох!©®™ :mrgreen: :lol:

А то так було б на всіх можна сказати, хто купив хоч раз у житті лотерейний білет! :lol:

В2В - трохи видозмінена, але ЛОТЕРЕЯ!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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