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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Суб 30 тра, 2020 16:57
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Обожаю первый аргумент всех лохов, отнесших деньги таким гонтам: "Пенсионный фонд - вот самая большая пирамида! А у нас - высокорентабельный ювелирный бизнес!"
Додано: Суб 30 тра, 2020 17:37
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Я думаю, якщо ніяких наїздів не буде від правоохоронців/тітушок/буйних вкладників і т. п., то по-трохи виплачуючи, контора ще довго може петляти
Зробимо їх разом! ©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 30 тра, 2020 17:56
Додано: Суб 30 тра, 2020 20:33
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
прочитав як 3,14***
оце гонський гон! форум купурює певні слова!!!
3,14***
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 30 тра, 2020 21:19
Вік волі не бачити...лохом будете.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 23:27
Квесторе_поверніться
#янелох!©®™
А то так було б на всіх можна сказати, хто купив хоч раз у житті лотерейний білет!
В2В - трохи видозмінена, але ЛОТЕРЕЯ!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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