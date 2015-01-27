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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Суб 30 тра, 2020 16:57
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Обожаю первый аргумент всех лохов, отнесших деньги таким гонтам: "Пенсионный фонд - вот самая большая пирамида! А у нас - высокорентабельный ювелирный бизнес!"
Додано: Суб 30 тра, 2020 17:37
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Я думаю, якщо ніяких наїздів не буде від правоохоронців/тітушок/буйних вкладників і т. п., то по-трохи виплачуючи, контора ще довго може петляти
Зробимо їх разом! ©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 30 тра, 2020 17:56
Додано: Суб 30 тра, 2020 21:19
Вік волі не бачити...лохом будете.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 23:27
Квесторе_поверніться
#янелох!©®™
А то так було б на всіх можна сказати, хто купив хоч раз у житті лотерейний білет!
В2В - трохи видозмінена, але ЛОТЕРЕЯ!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 31 тра, 2020 12:23
Слід бути критичнішим...як на мене.
Якби зразу вклали 10000 - тоді янелох...був би плюс.
А так 1000 раніше + 9000 пізніше = лоханулися...скупість підставила.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 31 тра, 2020 12:46
Лотарея це гра ,з відомими правилами
Дали 100%
30% - забрали організатори
30% - забрала Держава у вигляді податків
40% - пішло на виграші...з яких 20% знову забрала Держава у вигляді ПДФО але вже від фізосіб-переможців...
Так що тут все нормально ,точно так само як наприклад з продажем алкоголю
Купив пляшку
70% з вартості якої забрала Держава у вигляді податків...
А от різні там піраміди ,замасковані під виробничі обєкти... - це прямий удар по сьогоднішній ідеології акцій...де будь-який стартап може залучити необхідні кошти ... і з часом поділитись прибутками..
Піраміди - прибутків не створюють ,але зовнішні ознаки прибуткових стартапів-використовують..
От і виходить
долярчики не лохи... долярчики -шкідники.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 31 тра, 2020 12:47
Квесторе_поверніться
Так ще раз кажу, що можу зараз отоваритись і +/- вийти в 0!
Але, так ж не цікаво буде
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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