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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 91929394
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 16:46

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Ірина_ написав:Тема знаходиться в розділі Фінансові афери та кримінал.


А чего вы например тему про биткоины и щиткоины тоже не занесли в этот раздел? :mrgreen: (у нас сейчас как и раньше куча людей считают что это 100% развод и международная афера)
Или про акции, где тоже куча шлака и таким методом делаются аферы?
Или про овгз :lol:
Или про наши банки на худой конец? :lol:

п.с. на самом деле в разных руках и то и то может принести как прибыль так и убыток. Олени и там и там потеряют, а хитрые и проворные (я имею ввиду не организаторов, а участников) - и там и там всегда заработают.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 20:08

В Украине столько завистников, троллей и провокаторов, что завалят любой "проєкт", даже ФРС

:lol:
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 21:20

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Блд... страшно читать. Какая ядерная каша у наших людей в голове.
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 21:22

  Alex2007 написав:п.с. на самом деле в разных руках и то и то может принести как прибыль так и убыток. Олени и там и там потеряют, а хитрые и проворные (я имею ввиду не организаторов, а участников) - и там и там всегда заработают.

На скупке и перепродаже краденного тоже можно заработать. На торговле наркотой люди неплохо поднимаются.
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 21:41

Непонятно негодование сотрудников "ростовских прачечных".
Вроде как не конкуренты :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 22:24

  Вкладчик1234 написав:Непонятно негодование сотрудников "ростовских прачечных".
Вроде как не конкуренты :)

Мы людям, которые руководствуются вашей подписью, пользу приносим. А эти г4ндоны выманивают у доверчивых но жадных лохов последнее.
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 22:33

  Ірина_ написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:Квесторе_поверніться
Так ще раз кажу, що можу зараз отоваритись і +/- вийти в 0!
Але, так ж не цікаво буде :w: :mrgreen:

Ні, клеймо лоха не змиється...в нуль не вийдете.
Все від Миколи залежить...
Мусите лохом ходити.
Будемо чесними до кінця.

Що Ви всі так хвилюєтеся за Долярчика? Тема знаходиться в розділі Фінансові афери та кримінал. Які ще можуть бути розмови! Все ж зрозуміло :mrgreen:

З пов.

ЗОЛОТІ СЛОВА!
І так більшість(не я один) ЗНАЛИ, В ЯКУ пі... ПІРАМІДУ ПХАЛИ! :mrgreen: :D
Тож, якщо б я НЕ УСВІДОМЛЮВАВ, куди я вкладаю - то б можна ще було б складати слово з ОЛХ, а так, все мимо каси :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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