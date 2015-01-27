Додано: Нед 31 тра, 2020 16:46

Ірина_ написав: Тема знаходиться в розділі Фінансові афери та кримінал. Тема знаходиться в розділі Фінансові афери та кримінал.

А чего вы например тему про биткоины и щиткоины тоже не занесли в этот раздел?(у нас сейчас как и раньше куча людей считают что это 100% развод и международная афера)Или про акции, где тоже куча шлака и таким методом делаются аферы?Или про овгзИли про наши банки на худой конец?п.с. на самом деле в разных руках и то и то может принести как прибыль так и убыток. Олени и там и там потеряют, а хитрые и проворные (я имею ввиду не организаторов, а участников) - и там и там всегда заработают.