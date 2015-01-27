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В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Нед 31 тра, 2020 16:46
Ірина_ написав:
Тема знаходиться в розділі Фінансові афери та кримінал.
А чего вы например тему про биткоины и щиткоины тоже не занесли в этот раздел?
(у нас сейчас как и раньше куча людей считают что это 100% развод и международная афера)
Или про акции, где тоже куча шлака и таким методом делаются аферы?
Или про овгз
Или про наши банки на худой конец?
п.с. на самом деле в разных руках и то и то может принести как прибыль так и убыток. Олени и там и там потеряют, а хитрые и проворные (я имею ввиду не организаторов, а участников) - и там и там всегда заработают.
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Alex2007
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Додано: Нед 31 тра, 2020 20:08
В Украине столько завистников, троллей и провокаторов, что завалят любой "проєкт", даже ФРС
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Нед 31 тра, 2020 21:20
Блд... страшно читать. Какая ядерная каша у наших людей в голове.
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Додано: Нед 31 тра, 2020 21:22
Alex2007 написав:
п.с. на самом деле в разных руках и то и то может принести как прибыль так и убыток. Олени и там и там потеряют, а хитрые и проворные (я имею ввиду не организаторов, а участников) - и там и там всегда заработают.
На скупке и перепродаже краденного тоже можно заработать. На торговле наркотой люди неплохо поднимаются.
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Додано: Нед 31 тра, 2020 21:41
Непонятно негодование сотрудников "ростовских прачечных".
Вроде как не конкуренты
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Нед 31 тра, 2020 22:24
Вкладчик1234 написав:
Непонятно негодование сотрудников "ростовских прачечных".
Вроде как не конкуренты
Мы людям, которые руководствуются вашей подписью, пользу приносим. А эти г4ндоны выманивают у доверчивых но жадных лохов последнее.
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Додано: Нед 31 тра, 2020 22:33
Ірина_ написав: Квесторе_поверніться написав: Долярчик написав:Квесторе_поверніться
Так ще раз кажу, що можу зараз отоваритись і +/- вийти в 0!
Але, так ж не цікаво буде :w:
Ні, клеймо лоха не змиється...в нуль не вийдете.
Все від Миколи залежить...
Мусите лохом ходити.
Будемо чесними до кінця.
Що Ви всі так хвилюєтеся за Долярчика? Тема знаходиться в розділі Фінансові афери та кримінал
. Які ще можуть бути розмови! Все ж зрозуміло
З пов.
ЗОЛОТІ СЛОВА!
І так більшість(не я один) ЗНАЛИ, В ЯКУ пі... ПІРАМІДУ ПХАЛИ!
Тож, якщо б я НЕ УСВІДОМЛЮВАВ, куди я вкладаю - то б можна ще було б складати слово з ОЛХ, а так, все мимо каси
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Пон 01 чер, 2020 09:35
Долярчик
, якщо хочете нехай буде по Вашому.
Ви свідомий ЛОХ.
Тільки Микола своїми виплатами може перевести ВАс в янелоха.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
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