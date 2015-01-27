Додано: Пон 01 чер, 2020 12:10

airmax78 написав: Alex2007 написав: п.с. на самом деле в разных руках и то и то может принести как прибыль так и убыток. Олени и там и там потеряют, а хитрые и проворные (я имею ввиду не организаторов, а участников) - и там и там всегда заработают. п.с. на самом деле в разных руках и то и то может принести как прибыль так и убыток. Олени и там и там потеряют, а хитрые и проворные (я имею ввиду не организаторов, а участников) - и там и там всегда заработают.

На скупке и перепродаже краденного тоже можно заработать. На торговле наркотой люди неплохо поднимаются. На скупке и перепродаже краденного тоже можно заработать. На торговле наркотой люди неплохо поднимаются.

Вопрос абзацем выше вообще читали? Причем тут наркота и краденное. Почему тему безапеляционно занесено в раздел финансовых афер и криминала, когда вокруг существует не меньше других финансовых афер? Я например, считаю что наши овгз - тоже афера, только официальная, особенно когда их собираются впаривать в рамках нулевой декларации. Банки и банкиры, особенно те что банкроты - не афера?, - расскажите это погорельцам, особенно у кого выше 200к было. Крипто-"проекты" (не все) я уже привел как пример, где таких историй с сомнительными личностями вокруг пруд пруди и тоже шерсть хомяков летит, но только оно гордо значится в разделе "валютный рынок".Не логичнее было занести в раздел с каким-то нейтральным названием (например, "прочие финансовые проекты") или хотя бы без резкой приставки "... и криминал"? А дальше каждый сам пускай решает, афера или нет, криминал или нет, иметь дело или нет, и отвечать за свои риски.Впрочем вопрос был в первую очередь к модераторам, а не к вам - ваше же личное мнение меня давно мало интересно.Если что, то я не имею/не имел ни копейки в данном проекте, не жалею об этом, и не являюсь заинтересованным к б2б лицом. Просто со стороны возник вопрос.