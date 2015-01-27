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В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Нед 31 тра, 2020 16:46
Ірина_ написав:
Тема знаходиться в розділі Фінансові афери та кримінал.
А чего вы например тему про биткоины и щиткоины тоже не занесли в этот раздел?
(у нас сейчас как и раньше куча людей считают что это 100% развод и международная афера)
Или про акции, где тоже куча шлака и таким методом делаются аферы?
Или про овгз
Или про наши банки на худой конец?
п.с. на самом деле в разных руках и то и то может принести как прибыль так и убыток. Олени и там и там потеряют, а хитрые и проворные (я имею ввиду не организаторов, а участников) - и там и там всегда заработают.
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Alex2007
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Додано: Нед 31 тра, 2020 20:08
В Украине столько завистников, троллей и провокаторов, что завалят любой "проєкт", даже ФРС
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Нед 31 тра, 2020 21:20
Блд... страшно читать. Какая ядерная каша у наших людей в голове.
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Додано: Нед 31 тра, 2020 21:22
Alex2007 написав:
п.с. на самом деле в разных руках и то и то может принести как прибыль так и убыток. Олени и там и там потеряют, а хитрые и проворные (я имею ввиду не организаторов, а участников) - и там и там всегда заработают.
На скупке и перепродаже краденного тоже можно заработать. На торговле наркотой люди неплохо поднимаются.
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Додано: Нед 31 тра, 2020 21:41
Непонятно негодование сотрудников "ростовских прачечных".
Вроде как не конкуренты
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Нед 31 тра, 2020 22:24
Вкладчик1234 написав:
Непонятно негодование сотрудников "ростовских прачечных".
Вроде как не конкуренты
Мы людям, которые руководствуются вашей подписью, пользу приносим. А эти г4ндоны выманивают у доверчивых но жадных лохов последнее.
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Додано: Нед 31 тра, 2020 22:33
Ірина_ написав: Квесторе_поверніться написав: Долярчик написав:Квесторе_поверніться
Так ще раз кажу, що можу зараз отоваритись і +/- вийти в 0!
Але, так ж не цікаво буде :w:
Ні, клеймо лоха не змиється...в нуль не вийдете.
Все від Миколи залежить...
Мусите лохом ходити.
Будемо чесними до кінця.
Що Ви всі так хвилюєтеся за Долярчика? Тема знаходиться в розділі Фінансові афери та кримінал
. Які ще можуть бути розмови! Все ж зрозуміло
З пов.
ЗОЛОТІ СЛОВА!
І так більшість(не я один) ЗНАЛИ, В ЯКУ пі... ПІРАМІДУ ПХАЛИ!
Тож, якщо б я НЕ УСВІДОМЛЮВАВ, куди я вкладаю - то б можна ще було б складати слово з ОЛХ, а так, все мимо каси
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Пон 01 чер, 2020 11:45
Квесторе_поверніться
Давайте так - я пішов отоварив сертифікат - і вийшов в 0!
Кінець гри!
Кінець казки!
Так буде краще?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Пон 01 чер, 2020 12:10
airmax78 написав: Alex2007 написав:
п.с. на самом деле в разных руках и то и то может принести как прибыль так и убыток. Олени и там и там потеряют, а хитрые и проворные (я имею ввиду не организаторов, а участников) - и там и там всегда заработают.
На скупке и перепродаже краденного тоже можно заработать. На торговле наркотой люди неплохо поднимаются.
Вопрос абзацем выше вообще читали? Причем тут наркота и краденное. Почему тему безапеляционно занесено в раздел финансовых афер и криминала, когда вокруг существует не меньше других финансовых афер? Я например, считаю что наши овгз - тоже афера, только официальная, особенно когда их собираются впаривать в рамках нулевой декларации. Банки и банкиры, особенно те что банкроты - не афера?, - расскажите это погорельцам, особенно у кого выше 200к было. Крипто-"проекты" (не все) я уже привел как пример, где таких историй с сомнительными личностями вокруг пруд пруди и тоже шерсть хомяков летит, но только оно гордо значится в разделе "валютный рынок".
Не логичнее было занести в раздел с каким-то нейтральным названием (например, "прочие финансовые проекты") или хотя бы без резкой приставки "... и криминал"? А дальше каждый сам пускай решает, афера или нет, криминал или нет, иметь дело или нет, и отвечать за свои риски.
Впрочем вопрос был в первую очередь к модераторам, а не к вам - ваше же личное мнение меня давно мало интересно.
Если что, то я не имею/не имел ни копейки в данном проекте, не жалею об этом, и не являюсь заинтересованным к б2б лицом. Просто со стороны возник вопрос.
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Alex2007
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Додано: Пон 01 чер, 2020 12:33
Alex2007 Про ядерную кашу в голове - это же именно про вас я и писал. Вы только лишний раз это подтвердили.
Финансовая пирамида - изначально мошенническая схема с целью завладения денежными средствами участников. Никаких других целей у финансовых пирамид нет и быть не может по определению. Поэтому это в чистом виде финансовая афера и криминал.
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