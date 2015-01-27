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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 92939495
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 12:57

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  airmax78 написав:схема с целью
... щоб жили пенсіонери в достатку!(по словах Гонти) :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 23:23

  Долярчик написав:Квесторе_поверніться
Давайте так - я пішов отоварив сертифікат - і вийшов в 0!
Кінець гри!
Кінець казки!

Так буде краще?

Так вихід в нуль не вималюється...грам срібла 500 грн і більше.
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