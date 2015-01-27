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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 92939495
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 12:57

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  airmax78 написав:схема с целью
... щоб жили пенсіонери в достатку!(по словах Гонти) :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 23:23

  Долярчик написав:Квесторе_поверніться
Давайте так - я пішов отоварив сертифікат - і вийшов в 0!
Кінець гри!
Кінець казки!

Так буде краще?

Так вихід в нуль не вималюється...грам срібла 500 грн і більше.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 10:46

Нацкомиссия по ценным бумагам считает Exlimited и B2B Jewelry мошенничеством.

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+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 11:32

Долярчик, срібло в Миколи в магазі знову подорожчало.
ДумайТе.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 11:39

  greenozon написав:Нацкомиссия по ценным бумагам считает Exlimited и B2B Jewelry мошенничеством.

https://ain.ua/2020/06/02/exlimited-i-b2b-jewelry-skam/

Долярек ше багато інших контор по швидкому збагаченню знає, але тримамає в секреті.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Вів 02 чер, 2020 16:26, всього редагувалось 1 раз.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:49

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Квесторе_поверніться написав:тримамає в серреті

Так Грінозон вже 1 спалив :) - то залишилась ще одна, яку періодично блоХери рекламують в роликах про В2В :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 16:21

  Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:тримамає в секреті

Так Грінозон вже 1 спалив :) - то залишилась ще одна, яку періодично блоХери рекламують в роликах про В2В :)

РОбіть по ній і екслімітед гілку щоб застерегти буратін. :)
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Вів 02 чер, 2020 16:26, всього редагувалось 1 раз.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 16:25

Долярчик, вже є срібло по 900 грн за грам в Миколи. :shock:
Це ж хто таким макаром понесе грошенята Миколі щоб він лохам роздавав?
Красна ціна за грам срібла в виробі 60 грн.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 18:13

  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, вже є срібло по 900 грн за грам в Миколи. :shock:
Це ж хто таким макаром понесе грошенята Миколі щоб він лохам роздавав?
Красна ціна за грам срібла в виробі 60 грн.

Так треба Миколу було слухати/дивитись на ютюбі(що я там викладав) - він там все детально роз'яснював :mrgreen: про потяг, який заїхав в стіну карантину, а тепер лише набирає хід :mrgreen: і про те, чому така висока ціна на вироби :lol:
Все йде по його плану :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 18:37

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Долярчик написав:а тепер лише набирає хід

Буратіни по такій ціні грошенят не занесуть...не буде за шо навіть магази утримувати та продавців не те шо на хід поїзда...поїзд буде стояти без руху.
Новим буратінам та прОцент капає?
Чи буратін вже немає?
Долярек, Ви й так записались в лохи...киньте ще пару грн Миколі за якусь срібну цацку і будете власником самої достовірної інфо.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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