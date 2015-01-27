... щоб жили пенсіонери в достатку!(по словах Гонти)
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Пон 01 чер, 2020 12:57
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 01 чер, 2020 23:23
Так вихід в нуль не вималюється...грам срібла 500 грн і більше.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Вів 02 чер, 2020 10:46
Нацкомиссия по ценным бумагам считает Exlimited и B2B Jewelry мошенничеством.
+50грн !
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Додано: Вів 02 чер, 2020 11:32
Долярчик, срібло в Миколи в магазі знову подорожчало.
ДумайТе.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 11:39
Долярек ше багато інших контор по швидкому збагаченню знає, але тримамає в секреті.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Вів 02 чер, 2020 16:26, всього редагувалось 1 раз.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 02 чер, 2020 12:49
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Так Грінозон вже 1 спалив - то залишилась ще одна, яку періодично блоХери рекламують в роликах про В2В
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 02 чер, 2020 16:21
РОбіть по ній і екслімітед гілку щоб застерегти буратін.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Вів 02 чер, 2020 16:26, всього редагувалось 1 раз.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 02 чер, 2020 16:25
Долярчик, вже є срібло по 900 грн за грам в Миколи.
Це ж хто таким макаром понесе грошенята Миколі щоб він лохам роздавав?
Красна ціна за грам срібла в виробі 60 грн.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 02 чер, 2020 18:13
Так треба Миколу було слухати/дивитись на ютюбі(що я там викладав) - він там все детально роз'яснював про потяг, який заїхав в стіну карантину, а тепер лише набирає хід і про те, чому така висока ціна на вироби
Все йде по його плану
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 02 чер, 2020 18:37
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Буратіни по такій ціні грошенят не занесуть...не буде за шо навіть магази утримувати та продавців не те шо на хід поїзда...поїзд буде стояти без руху.
Новим буратінам та прОцент капає?
Чи буратін вже немає?
Долярек, Ви й так записались в лохи...киньте ще пару грн Миколі за якусь срібну цацку і будете власником самої достовірної інфо.
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