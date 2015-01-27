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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 93949596
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 19:58

Квесторе_поверніться
Я записався в "азартні гравці" - не путати з лохами! :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 20:01

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Квесторе_поверніться написав:Буратіни по такій ціні грошенят не занесуть

Так пох по якій ціні брати то золото/срібло - головне, щоб кешбек чітко капав!
Раніше ж просто за КАРТОНКУ грошики несли, а тепер зразу з магазину виріб з золота/срібла понесуть в руках!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлень: 7985
З нами з: 19.10.15
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 07:41

  Долярчик написав:Квесторе_поверніться
Я записався в "азартні гравці" - не путати з лохами! :lol:

Так Микола в цій грі Вас і розвів.
А кого розвели той і є лохом.
Ви лоханулися що не зразу закинули 10000.
1000 восени і 9000 зимою і був Ваш прокол.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 07:45

  Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:Буратіни по такій ціні грошенят не занесуть

Так пох по якій ціні брати то золото/срібло - головне, щоб кешбек чітко капав!
Раніше ж просто за КАРТОНКУ грошики несли, а тепер зразу з магазину виріб з золота/срібла понесуть в руках!!!

МИкола в любий момент байку про поїзд придумає і нічого не заплатить...
Буратіни з фількиними договорами нічого не отримають.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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