Квесторе_поверніться
Я записався в "азартні гравці" - не путати з лохами!
|
|
|
Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Вів 02 чер, 2020 19:58
Квесторе_поверніться
Я записався в "азартні гравці" - не путати з лохами!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 02 чер, 2020 20:01
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Так пох по якій ціні брати то золото/срібло - головне, щоб кешбек чітко капав!
Раніше ж просто за КАРТОНКУ грошики несли, а тепер зразу з магазину виріб з золота/срібла понесуть в руках!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 03 чер, 2020 07:41
Так Микола в цій грі Вас і розвів.
А кого розвели той і є лохом.
Ви лоханулися що не зразу закинули 10000.
1000 восени і 9000 зимою і був Ваш прокол.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 03 чер, 2020 07:45
МИкола в любий момент байку про поїзд придумає і нічого не заплатить...
Буратіни з фількиними договорами нічого не отримають.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
|