Додано: Сер 03 чер, 2020 09:15

Квесторе_поверніться написав: Долярчик написав: Квесторе_поверніться

Я записався в "азартні гравці" - не путати з лохами! Я записався в "азартні гравці" - не путати з лохами!

Так Микола в цій грі Вас і розвів.

А кого розвели той і є лохом.

Ви лоханулися що не зразу закинули 10000.

1000 восени і 9000 зимою і був Ваш прокол. Так Микола в цій грі Вас і розвів.А кого розвели той і є лохом.Ви лоханулися що не зразу закинули 10000.1000 восени і 9000 зимою і був Ваш прокол.

1) Якщо я знав, що це розвод(а я і знав) - але просто вирішив побавитись в азартну гру(як от до прикладу лотерея) - то я просто азартний гравець!2) Так я спочатку просто перевірити хотів, чи справді капне на картку - це раз, - а друге - немав на моменті готівки, щоб зразу на 10К залізти, - а третє - так ніхто ж з простих вкладників не може знати, коли кінець гри!Ще раз - це гра!Як от в рулетку - ставите на чорне, а виграло червоне! Але ж ставку Ви зробили на повезе/неповезе. От воно могло повезти, а могло - ні.Так і тут.Хто вклав вересень/жовтень/листопад(ну, чи раніше) і розумно виводив(як і виводив Долярчик) - то їм повезло і вони в профіті.А хто скупий, і лише нерозумно реінвестував - той, на моменті, сосе чупа-чупса і ходить в масці лохАНу, а хто пізніше зайшов, і весь час виводив - то просто трохи не повезло з "часом входу", але зовсім не означає, що вони лохи, чи робили щось не так!ДумайТЕ!©®™