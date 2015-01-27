Квесторе_поверніться
Я записався в "азартні гравці" - не путати з лохами!
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Вів 02 чер, 2020 19:58
Квесторе_поверніться
Я записався в "азартні гравці" - не путати з лохами!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 02 чер, 2020 20:01
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Так пох по якій ціні брати то золото/срібло - головне, щоб кешбек чітко капав!
Раніше ж просто за КАРТОНКУ грошики несли, а тепер зразу з магазину виріб з золота/срібла понесуть в руках!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 03 чер, 2020 07:41
Так Микола в цій грі Вас і розвів.
А кого розвели той і є лохом.
Ви лоханулися що не зразу закинули 10000.
1000 восени і 9000 зимою і був Ваш прокол.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 07:45
МИкола в любий момент байку про поїзд придумає і нічого не заплатить...
Буратіни з фількиними договорами нічого не отримають.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 08:51
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Доляр, це ж китайська підробка за 5-6 центів!!!
недавно подібною галіматньою Книжковий Клуб страждав
з понтом діла що це колекційна сувенірна медаль-монета
ледве знайшов зсилку 6 шрифтом що це "срібломісткий" продукт!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 03 чер, 2020 09:15
Все наше життя - це гра! ©®™
1) Якщо я знав, що це розвод(а я і знав) - але просто вирішив побавитись в азартну гру(як от до прикладу лотерея) - то я просто азартний гравець!
2) Так я спочатку просто перевірити хотів, чи справді капне на картку - це раз, - а друге - немав на моменті готівки, щоб зразу на 10К залізти, - а третє - так ніхто ж з простих вкладників не може знати, коли кінець гри!
Ще раз - це гра!
Як от в рулетку - ставите на чорне, а виграло червоне! Але ж ставку Ви зробили на повезе/неповезе. От воно могло повезти, а могло - ні.
Так і тут.
Хто вклав вересень/жовтень/листопад(ну, чи раніше) і розумно виводив(як і виводив Долярчик) - то їм повезло і вони в профіті.
А хто скупий, і лише нерозумно реінвестував - той, на моменті, сосе чупа-чупса і ходить в масці лохА
Ну, а хто пізніше зайшов, і весь час виводив - то просто трохи не повезло з "часом входу", але зовсім не означає, що вони лохи, чи робили щось не так!
ДумайТЕ!©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 03 чер, 2020 09:19
greenozon
В в2в на виробах є проби і вже купа людей носили їх на перевірку!
І, навіть, - журналісти!!!
Вироби виявились СПРАВЖНІМИ!
(а так, то легко їх би мали за що кинути за ґрати)
ДумайТЕ!©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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