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В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Чет 04 чер, 2020 12:35
Долярчик написав:
і вже купа людей носили їх на перевірку!
І, навіть, - журналісти!!!
Вироби виявились СПРАВЖНІМИ!
триндіти - не мішки ворочати (с)
ще експертна оцінка?
китайське лайно короче
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greenozon
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Додано: Чет 04 чер, 2020 12:45
greenozon написав: Долярчик написав:
і вже купа людей носили їх на перевірку!
І, навіть, - журналісти!!!
Вироби виявились СПРАВЖНІМИ!
триндіти - не мішки ворочати (с)
ще експертна оцінка?
китайське лайно короче
нехай хлопець хоч те лайно забере, дасть дітям, будуть бавитись..
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