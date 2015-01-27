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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 94959697
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 12:35

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Долярчик написав:і вже купа людей носили їх на перевірку!
І, навіть, - журналісти!!!
Вироби виявились СПРАВЖНІМИ!


триндіти - не мішки ворочати (с)
ще експертна оцінка?

китайське лайно короче
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 12:45

  greenozon написав:
  Долярчик написав:і вже купа людей носили їх на перевірку!
І, навіть, - журналісти!!!
Вироби виявились СПРАВЖНІМИ!


триндіти - не мішки ворочати (с)
ще експертна оцінка?

китайське лайно короче


нехай хлопець хоч те лайно забере, дасть дітям, будуть бавитись..
jump
 
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