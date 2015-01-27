триндіти - не мішки ворочати (с)
ще експертна оцінка?
китайське лайно короче
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Чет 04 чер, 2020 12:35
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
триндіти - не мішки ворочати (с)
ще експертна оцінка?
китайське лайно короче
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 04 чер, 2020 12:45
Додано: Чет 04 чер, 2020 13:46
Зроблю всіх разом! ©®™
Ну, це не про Долярчика
Долярчик грає до кінця
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 04 чер, 2020 14:08
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Але виплати справді йдуть!
Знайома теж отримала!
Правда, всім виплати капають на баланс
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 04 чер, 2020 14:41
Іііііююююююхххххххаааааааааааа!!!!)))))
Я тут вам розказую, що кажуть в ютуб роликах, а за своїм кабінетом не слідкую!
Ще минулої п'ятниці заглядував.
А тут думаю гляну.
Глянув, а там ще першого числа зачислили мені "циферки"!
Правда тепер не 827, а 600 - бо % Гонта змінив. Але і так НЕ погано!
Тепер залишилось за малим - щоб з балансу можна було вивести!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 04 чер, 2020 16:39
Долярчик, інфо виглядає на достовірну.
Микола не забуває.
Знизив віртуальний прОцент.
Цифірь збільшує в кабінеті.
Але виплат немає...поїзд стоїть.
Видно буратіни в контору більше грошенят не несуть...немає чим платити.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Чет 04 чер, 2020 16:55
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 04 чер, 2020 16:58
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 04 чер, 2020 18:06
Токен виріс більше ніж в 5 раз.
Хто заніс 10000 доляреків зараз може винести 50000.
Ось де Микола бабло рубає.
А Ви, Долярек, і тут лоханулися.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 04 чер, 2020 18:16
згадують бетон долярека
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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