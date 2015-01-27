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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 95969798
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:49

По нових посткарантинних покупках Микола платить?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:18

  Квесторе_поверніться написав:По нових посткарантинних покупках Микола платить?

Думаю, що циферки насипає всім! :mrgreen: А от їх вивести - зась! :lol: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:36

ЗВЕРНЕННЯ ДО ОРГАНІЗАТОРІВ В2В!!!

Так як мою гілку точно читає Микола і Ілья :D то дам їм маленьку підказку/пораду!
Щоб потяг В2В зрушив з місця і наберав швидкісь, потрібно зробити малесеньку річ: дозволити виводити на депозит до 1тис.грн на тиждень кожному!
Так будуть і вовки ситі, і вівці(барани :mrgreen: ) цілі!
А циферки насипати кожного тижня у повному обсязі, відповідно, кому скільки там % капає!

От тоді знову продовжите робити всіх разом! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:22

  Долярчик написав:Так як мою гілку точно читає Микола і Ілья :D то дам їм маленьку підказку/пораду!
Щоб потяг В2В зрушив з місця і наберав швидкісь, потрібно зробити малесеньку річ: дозволити виводити на депозит до 1тис.грн на тиждень кожному!
Так будуть і вовки ситі, і вівці(барани :mrgreen: ) цілі!
А циферки насипати кожного тижня у повному обсязі, відповідно, кому скільки там % капає!

От тоді знову продовжите робити всіх разом! :mrgreen:

Ягня радить вовку шоб він дбав про ягня.
Це протиприродньо.
Завдання Миколи шоб не виводили а заводили грошенята...слід думати в цьому напрямку.
Потрібно щоб дрібна риба заносила щоб велика могла вивести.
Дрібнота пошумить і замовкне...а велика може взяти Миколу за одне місце.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:23

  Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:По нових посткарантинних покупках Микола платить?

Думаю, що циферки насипає всім! :mrgreen: А от їх вивести - зась! :lol: :mrgreen:

Мусите ше шось срібне купити шоб тримати нас в курсі.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:25

Срібний ланцюжок в магазі ціна за грам 80 грн.
Скільки в Миколи?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:56

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Квесторе_поверніться написав:Завдання Миколи шоб не виводили а заводили грошенята..

Так щоб заводили, треба дати трохи ВСІМ "маку", а вже потім дулі крутити :)
А він бере і зразу дулі тицяє :)
Нє, так нЄпойдоць! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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