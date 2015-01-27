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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:49
По нових посткарантинних покупках Микола платить?
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:18
Думаю, що циферки насипає всім! А от їх вивести - зась!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:36
ЗВЕРНЕННЯ ДО ОРГАНІЗАТОРІВ В2В!!!
Так як мою гілку точно читає Микола і Ілья то дам їм маленьку підказку/пораду!
Щоб потяг В2В зрушив з місця і наберав швидкісь, потрібно зробити малесеньку річ: дозволити виводити на депозит до 1тис.грн на тиждень кожному!
Так будуть і вовки ситі, і вівці(барани ) цілі!
А циферки насипати кожного тижня у повному обсязі, відповідно, кому скільки там % капає!
От тоді знову продовжите робити всіх разом!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:22
Ягня радить вовку шоб він дбав про ягня.
Це протиприродньо.
Завдання Миколи шоб не виводили а заводили грошенята...слід думати в цьому напрямку.
Потрібно щоб дрібна риба заносила щоб велика могла вивести.
Дрібнота пошумить і замовкне...а велика може взяти Миколу за одне місце.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:23
Мусите ше шось срібне купити шоб тримати нас в курсі.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:25
Срібний ланцюжок в магазі ціна за грам 80 грн.
Скільки в Миколи?
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:56
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Так щоб заводили, треба дати трохи ВСІМ "маку", а вже потім дулі крутити
А він бере і зразу дулі тицяє
Нє, так нЄпойдоць!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:00
ще один скам, подібний до бібішного
В рамках моніторингу сумнівних фінансових проектів (скам проекти), які обіцяють українцям швидкий і гарантований дохід, НКЦПФР попереджає споживачів фінансових послуг щодо інвестування у скам проект Exlimited, який має ознаки сумнівного і може мати на меті незаконне заволодіння коштами інвесторів.
+50грн !
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:18
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:57
Так вже щось заплатив Вам...чекайте.
Он ще троха токенв2в подорожчає почне туди заганяти з депозита...потім знецінить...і з всіма розрахується.
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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