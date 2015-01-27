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В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:01
Квесторе_поверніться написав:
Он ще троха токенв2в подорожчає почне туди заганяти з депозита...потім знецінить...і з всіма розрахується.
Доречі, як варіант - можна дозволити з балансу купувати токени
Тобто, вивести ще не можна, а от токени - прошу затарюйтесь!
От бачите, скільки РОЗУМНИХ варіантів я Миколі накидаю!
Тепер справа за Миколою - прислухається він до моїх порад, то ще довго проек проживе, а ні, то вже цього літа може ця казочка від діда Панаса(Гонти)
може добігти кінця.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Суб 06 чер, 2020 06:23
Долярчик написав: Квесторе_поверніться написав:
Он ще троха токенв2в подорожчає почне туди заганяти з депозита...потім знецінить...і з всіма розрахується.
Доречі, як варіант - можна дозволити з балансу купувати токени
Тобто, вивести ще не можна, а от токени - прошу затарюйтесь!
От бачите, скільки РОЗУМНИХ варіантів я Миколі накидаю!
Тепер справа за Миколою - прислухається він до моїх порад, то ще довго проек проживе, а ні, то вже цього літа може ця казочка від діда Панаса(Гонти)
може добігти кінця.
Тут основна проблема як утримувати магази.
А буратінам можна якісь крихти кидати з барського плеча....вони на все готові...не бузять...магази не палять.
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Додано: Нед 07 чер, 2020 16:22
Микола тупо не хоче в мазазах продавати злото і срібло по нормальних цінах без всяких бонусів. А в 5-10 раз дорожче ніхто не купляє...довіри до Миколи немає...бонуси зажав.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Нед 07 чер, 2020 16:34
Та нормальна націнка, якщо врахувати кешбек!
Маржа тож повинна бути зазорна, щоб було з чого виплачувати всім!
Повинні ж всі жити в достатку!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Нед 07 чер, 2020 16:59
Тему надо переносить из "Фінансові афери та кримінал" в "Психические расстройства и умственная отсталость".
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