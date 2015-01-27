Додано: Нед 07 чер, 2020 16:22

Микола тупо не хоче в мазазах продавати злото і срібло по нормальних цінах без всяких бонусів. А в 5-10 раз дорожче ніхто не купляє...довіри до Миколи немає...бонуси зажав.