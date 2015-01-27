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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 9899100101>
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 09:02

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Зображення
:lol: :lol: :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 09:31

Долярчик, Микола закликає робити покупки.
Мусите купити якусь цацку...тоді виплати в цифірі зростуть. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 10:31

Подождьом, твою м@ть!)))

  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, Микола закликає робити покупки.
Мусите купити якусь цацку...тоді виплати в цифірі зростуть. :)

Виплати і так ростуть!
Бачите, наступне зростання 12го :mrgreen:
Ждьомс, коли на депозиті з'явиться :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 12:40

  Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, Микола закликає робити покупки.
Мусите купити якусь цацку...тоді виплати в цифірі зростуть. :)

Виплати і так ростуть!
Бачите, наступне зростання 12го :mrgreen:
Ждьомс, коли на депозиті з'явиться :mrgreen:

Пише сума наступної виплати 0...
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 19:10

Долярчик, піднімайте народ, готуйте пікети до магазу Миколи на Джерельну.
Оголошується конкурс на самий актуальний плакат.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 19:16

  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, піднімайте народ, готуйте пікети до магазу Миколи на Джерельну.
Оголошується конкурс на самий актуальний плакат.

"Я не лох!" и ниже большими цифрами сумма вложенная в сертификаты.
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1
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 20:51

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Ви всі такі кумедні :mrgreen:
Я ж чудово знав куди вкладав!
Свідомо!

А от читаючи коменти під ютуб-роликами В2В - то враження таке, що люди вклали в ДЕРЖАВНИЙ Ощадбанк :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 09:27

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Так весело автора ролику слухати :mrgreen: а ще веселіше читати коменти до цього!
#ржунємагу :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 12:08

Долярчик, а шо там Ваші колеги?
Як халепу думають розрулювати?
Чи в екслімітеді все заплатять? :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 14:22

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Долярчик написав:Так весело автора ролику слухати :mrgreen: а ще веселіше читати коменти до цього!
#ржунємагу

Скавуління лохів і лошиць :lol:
поки не вимруть - доти піраміди буватимуть :shock:
уже не треба їм %, золота/срібла, лише би гонта віддав вкладене :oops:
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