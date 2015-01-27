Додано: Чет 11 чер, 2020 12:18

Долярчик, є легенда шо пан Просекутор тут рубанув профіт.

Але доказів надано не було.

Ну і є легенда шо друзів своїх в цю халепу вищезгаданий Пан несвідомо привів і тим самим підставив.