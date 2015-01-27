От РЕАЛЬНО я думав, що люди ЗНАЮТЬ, КУДИ НЕСУТЬ!!!
А виявляється, що дуже багато вкладників "ходять ще в дитсадочок"
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Сер 10 чер, 2020 15:05
От РЕАЛЬНО я думав, що люди ЗНАЮТЬ, КУДИ НЕСУТЬ!!!
А виявляється, що дуже багато вкладників "ходять ще в дитсадочок"
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 10 чер, 2020 19:38
Долярчик, і шо робить буратінам?
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Додано: Сер 10 чер, 2020 22:38
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 11 чер, 2020 09:41
Ще при вході в цю аферу Ви розуміли...тому і легко зможете пробачити...мабуть.
Але ж тавро л**а залишиться.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Чет 11 чер, 2020 12:18
Долярчик, є легенда шо пан Просекутор тут рубанув профіт.
Але доказів надано не було.
Ну і є легенда шо друзів своїх в цю халепу вищезгаданий Пан несвідомо привів і тим самим підставив.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Чет 11 чер, 2020 12:19
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 11 чер, 2020 12:24
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Так було ще сказано, що знову той профіт весь/чи майже весь - запханий знову в в2в!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 13 чер, 2020 16:06
Але, все буде добре! ©®™)))
Як тільки вийшли з карантину - я питаю: "ну, що скажете?"(до знайомої)
- Та все заплатять! Просто не зразу, але всім заплатять!Просто то було все зупинено, а от зараз....
Тепер питаю:" ну що?"
- Та декому, каже, прийшло й на депозит і вивели, але маленькі суми(пару сотень грн)
І ще сама каже: що толку, що на баланс поприходило, якщо вивести не можна.
Коротше, ходить сумна
І вони не в екслімітед запхали кредитні і, наче, вивели - а в г..... - коротше, в інше ге
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 17 чер, 2020 09:25
Свіженьке відео Миколи
От тут все докладно розтлумачено
Я знову на деяких моментах у відео сміявся, як з якихось анекдотів
Тож резюмуючи все сказане:
1)"Нужна немножко подождать!"
2)"2-3 мєсяца і...."
Попереду найцікавішше - не перемикайтесь!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 20 чер, 2020 14:04
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Несіть лОшики грОшики
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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