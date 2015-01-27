RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Фінансові афери та кримінал
/
В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 99100101102
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 11:43

Долярчик, а яка ціна токенаб2б в кабінеті на зараз?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33953
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1696 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 12:54

  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, а яка ціна токенаб2б в кабінеті на зараз?

Тепер, в-токен знаходиться в іншому кабінеті, то я мусів ще трохи попетляти, щоб Вам догодити :)
Так що з Вас морозиво! :mrgreen:
Зображення
Зображення
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8186
З нами з: 19.10.15
Подякував: 523 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 21:01

Долярчик, дякую за інфо.
Ви джерело самої достовірної інфо з контори.
Хто не встиг на попередній емісії в 5 раз заробити...того опрокинули.
Близькі до Миколи змогли заробити...мабуть...жирним котам Микола віддав борг.
Вже буратін не назбирають.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33953
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1696 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 23:16

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Ооооо, вже по-трохи починають сповзати рожеві окуляри у автора :mrgreen:

І бачу, що в нього на балансі трошечки більше, ніж на моєму! А це означає, що "наша людина", бо багато не вклав! :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8186
З нами з: 19.10.15
Подякував: 523 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 12:39

Ходять слухи що екслімітед ( ще одна піраміда типу піраміди в2в Миколи Гонти) прожив рівно 90 днів...зібрав касу...і пішов по англійськи...не прощаючись. Правда? :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33953
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1696 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 16:00

  Квесторе_поверніться написав:Ходять слухи що екслімітед ( ще одна піраміда типу піраміди в2в Миколи Гонти) прожив рівно 90 днів...зібрав касу...і пішов по англійськи...не прощаючись. Правда? :)

Цікаво, бо деякі блоХери активно туди заганяли під час карантину!
Типу, поки В2В карантинить - вкладайте в екс-лімітед!
Там всьО плОтуть :lol: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8186
З нами з: 19.10.15
Подякував: 523 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 15:31

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

А де всі? Потіште нарід новинами!!!
kotyk222
 
Повідомлень: 128
З нами з: 12.09.14
Подякував: 31 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 18:51

  kotyk222 написав:А де всі? Потіште нарід новинами!!!


Усьо по плану Доллярчика. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
https://mobile.twitter.com/MinimalDisco ... 9348046848

на правах квартала 95.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2282
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1025 раз.
Подякували: 901 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 99100101102
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Призы от "Родинний клуб" ООО "Директ-М Трейд" 1, 2, 3
WiN_NeR » Вів 27 січ, 2015 14:34
29 94736
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 сер, 2019 10:41
anna18savelieva18
Деякі політики обіцяють кредити під 3%. Але хто оплатить "ба
Bobua » Суб 06 жов, 2018 11:38
3 21859
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 тра, 2019 13:13
Bobua
Осторожно мошенники! Или "скупой платит дважды"))
s_ameline » Чет 30 лип, 2015 12:30
4 6975
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 жов, 2016 01:09
Виктор147

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87342)
02.07.2020 19:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.