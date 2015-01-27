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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Вів 23 чер, 2020 11:43
Долярчик, а яка ціна токенаб2б в кабінеті на зараз?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 23 чер, 2020 12:54
Тепер, в-токен знаходиться в іншому кабінеті, то я мусів ще трохи попетляти, щоб Вам догодити
Так що з Вас морозиво!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 23 чер, 2020 21:01
Долярчик, дякую за інфо.
Ви джерело самої достовірної інфо з контори.
Хто не встиг на попередній емісії в 5 раз заробити...того опрокинули.
Близькі до Миколи змогли заробити...мабуть...жирним котам Микола віддав борг.
Вже буратін не назбирають.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 23 чер, 2020 23:16
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Ооооо, вже по-трохи починають сповзати рожеві окуляри у автора
І бачу, що в нього на балансі трошечки більше, ніж на моєму! А це означає, що "наша людина", бо багато не вклав!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 24 чер, 2020 12:39
Ходять слухи що екслімітед ( ще одна піраміда типу піраміди в2в Миколи Гонти) прожив рівно 90 днів...зібрав касу...і пішов по англійськи...не прощаючись. Правда?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 24 чер, 2020 16:00
Цікаво, бо деякі блоХери активно туди заганяли під час карантину!
Типу, поки В2В карантинить - вкладайте в екс-лімітед!
Там всьО плОтуть
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 02 лип, 2020 15:31
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
А де всі? Потіште нарід новинами!!!
Додано: Чет 02 лип, 2020 18:51
Усьо по плану Доллярчика.
на правах квартала 95.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:54
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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