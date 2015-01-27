Додано: Вів 23 чер, 2020 21:01

Долярчик, дякую за інфо.

Ви джерело самої достовірної інфо з контори.

Хто не встиг на попередній емісії в 5 раз заробити...того опрокинули.

Близькі до Миколи змогли заробити...мабуть...жирним котам Микола віддав борг.

Вже буратін не назбирають.