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В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:02
Я отказываюсь верить, что в результате миллионов лет человеческой эволюции такие особи, как звонящий и большинство комментаторов под роликом, могли выжить.
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airmax78
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:13
airmax78 написав:
Я отказываюсь верить, что в результате миллионов лет человеческой эволюции такие особи, как звонящий и большинство комментаторов под роликом, могли выжить.
люмпен...
через таких ця влада..
і такі умови життя в державі..
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