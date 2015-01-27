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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 101102103104>
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:02

  Долярчик написав:
  kotyk222 написав:А де всі? Потіште нарід новинами!!!

Стоять в черзі за виплатами :mrgreen: :lol:

Я отказываюсь верить, что в результате миллионов лет человеческой эволюции такие особи, как звонящий и большинство комментаторов под роликом, могли выжить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:13

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  airmax78 написав:Я отказываюсь верить, что в результате миллионов лет человеческой эволюции такие особи, как звонящий и большинство комментаторов под роликом, могли выжить.


люмпен...
через таких ця влада..
і такі умови життя в державі..
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Звернення пролетаріату)))

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 22:11

Долярчик, а Ваши знакомые ещё не записывали свои success или suck-ass story ?
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 22:30

  Вкладчик1234 написав:Долярчик, а Ваши знакомые ещё не записывали свои success или suck-ass story ?

Мені вже якось незручно їх щось питати :oops:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 22:46

Долярчик, да, нарываться не стоит :|
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 09:07

  Вкладчик1234 написав:Долярчик, да, нарываться не стоит :|

А так хочеться знайомій сказати: "Ну що, живете в достатку?" :mrgreen:

Бо я, то знав куди вкладав - а от вона, - таке враження, що вкладала в держбанк :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 11:28

Микола обнулив реферальні бонуси апологетам піраміди які буратін зазивали в контору.
Долярек не агітував...тільки інформував...власним прикладом.
Морально стійкі імяреки інфо сприймали адекватно...мабуть. :)
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 23:14

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Хто з цих двох Долярек?
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airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 23:22

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Лол, не "я му*** і лоханувся в пошуках халяви", а знову хтось винен інший
kotyk222
 
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