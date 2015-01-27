Я отказываюсь верить, что в результате миллионов лет человеческой эволюции такие особи, как звонящий и большинство комментаторов под роликом, могли выжить.
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:02
Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:13
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Додано: Суб 04 лип, 2020 21:56
Звернення пролетаріату)))
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 04 лип, 2020 22:11
Долярчик, а Ваши знакомые ещё не записывали свои success или suck-ass story ?
Украина - богатая страна!
Додано: Суб 04 лип, 2020 22:30
Мені вже якось незручно їх щось питати
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 05 лип, 2020 09:07
А так хочеться знайомій сказати: "Ну що, живете в достатку?"
Бо я, то знав куди вкладав - а от вона, - таке враження, що вкладала в держбанк
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 05 лип, 2020 11:28
Микола обнулив реферальні бонуси апологетам піраміди які буратін зазивали в контору.
Долярек не агітував...тільки інформував...власним прикладом.
Морально стійкі імяреки інфо сприймали адекватно...мабуть.
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Додано: Нед 12 лип, 2020 23:14
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Додано: Нед 12 лип, 2020 23:22
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Лол, не "я му*** і лоханувся в пошуках халяви", а знову хтось винен інший
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