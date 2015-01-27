це ж він паразіт підбуруював усіх - тепер треба його знайти і натовкти йому в морду!!!
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Нед 12 лип, 2020 23:29
це ж він паразіт підбуруював усіх - тепер треба його знайти і натовкти йому в морду!!!
+50грн !
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Додано: Нед 12 лип, 2020 23:42
Долярек не призывал вкладывать. Он просто рассказывал что зарабатывает много денег с Б2Б. Рассуждал как было бы здорово вложить 1 млн. и можно больше не работать. Но никого не призывал вкладывать. Только говорил, что вот кто вложил - тот очень много денег гребет. Но не призывал вкладывать. Нет, просто ролики постил рекламные как дурной. А так чтобы призывать - нет, ни в коем случае. Просто месяца 4 ни о чем другом не говорил, ветку вот создал. Но не призывал.
Додано: Нед 12 лип, 2020 23:59
Як Ви смієте наговорювати на найчеснішого долярчика?
він не створював цю гілку...його підло модератори виперли з гілки Валюта.. сюди...та ще й постійно принижували ,подвоюючи час бану на гілці Валюта .. коли він в черговий раз про піраміду виключно в позитивному сенсі відгукувався.
І так його підло банили ,що він дійшов навіть до 30 днів бану підряд...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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