RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Фінансові афери та кримінал
/
В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 101102103104
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 23:29

  Вкладчик1234 написав:Долярчик, а Ваши знакомые ещё не записывали свои success или suck-ass story ?


це ж він паразіт підбуруював усіх - тепер треба його знайти і натовкти йому в морду!!!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8953
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 587 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 23:42

  greenozon написав:
  Вкладчик1234 написав:Долярчик, а Ваши знакомые ещё не записывали свои success или suck-ass story ?


це ж він паразіт підбуруював усіх - тепер треба його знайти і натовкти йому в морду!!!

Долярек не призывал вкладывать. Он просто рассказывал что зарабатывает много денег с Б2Б. Рассуждал как было бы здорово вложить 1 млн. и можно больше не работать. Но никого не призывал вкладывать. Только говорил, что вот кто вложил - тот очень много денег гребет. Но не призывал вкладывать. Нет, просто ролики постил рекламные как дурной. А так чтобы призывать - нет, ни в коем случае. Просто месяца 4 ни о чем другом не говорил, ветку вот создал. Но не призывал.
airmax78
 
Повідомлень: 35273
З нами з: 25.10.12
Подякував: 872 раз.
Подякували: 4140 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 23:59

  airmax78 написав:ветку вот создал. Но не призывал.
Як Ви смієте наговорювати на найчеснішого долярчика?
він не створював цю гілку...його підло модератори виперли з гілки Валюта.. сюди...та ще й постійно принижували ,подвоюючи час бану на гілці Валюта .. коли він в черговий раз про піраміду виключно в позитивному сенсі відгукувався.
І так його підло банили ,що він дійшов навіть до 30 днів бану підряд...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23203
З нами з: 15.01.09
Подякував: 179 раз.
Подякували: 2378 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 07:50

Долярек частково пострадав від Гонти...
Елементи реклами пробачити можна?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34025
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1700 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 101102103104
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Призы от "Родинний клуб" ООО "Директ-М Трейд" 1, 2, 3
WiN_NeR » Вів 27 січ, 2015 14:34
29 94828
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 сер, 2019 10:41
anna18savelieva18
Деякі політики обіцяють кредити під 3%. Але хто оплатить "ба
Bobua » Суб 06 жов, 2018 11:38
3 21877
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 тра, 2019 13:13
Bobua
Осторожно мошенники! Или "скупой платит дважды"))
s_ameline » Чет 30 лип, 2015 12:30
4 6985
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 жов, 2016 01:09
Виктор147

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (18377)
13.07.2020 07:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.