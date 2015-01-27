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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 101102103104
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 23:29

  Вкладчик1234 написав:Долярчик, а Ваши знакомые ещё не записывали свои success или suck-ass story ?


це ж він паразіт підбуруював усіх - тепер треба його знайти і натовкти йому в морду!!!
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 23:42

  greenozon написав:
  Вкладчик1234 написав:Долярчик, а Ваши знакомые ещё не записывали свои success или suck-ass story ?


це ж він паразіт підбуруював усіх - тепер треба його знайти і натовкти йому в морду!!!

Долярек не призывал вкладывать. Он просто рассказывал что зарабатывает много денег с Б2Б. Рассуждал как было бы здорово вложить 1 млн. и можно больше не работать. Но никого не призывал вкладывать. Только говорил, что вот кто вложил - тот очень много денег гребет. Но не призывал вкладывать. Нет, просто ролики постил рекламные как дурной. А так чтобы призывать - нет, ни в коем случае. Просто месяца 4 ни о чем другом не говорил, ветку вот создал. Но не призывал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 23:59

  airmax78 написав:ветку вот создал. Но не призывал.
Як Ви смієте наговорювати на найчеснішого долярчика?
він не створював цю гілку...його підло модератори виперли з гілки Валюта.. сюди...та ще й постійно принижували ,подвоюючи час бану на гілці Валюта .. коли він в черговий раз про піраміду виключно в позитивному сенсі відгукувався.
І так його підло банили ,що він дійшов навіть до 30 днів бану підряд...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 07:50

Долярек частково пострадав від Гонти...
Елементи реклами пробачити можна?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 12:18

  Квесторе_поверніться написав:Елементи реклами пробачити можна?
Будь-яке підтримування уваги до піраміди - є рекламою
Ця гілка - це реклама піраміди.

ПС
Проблема не в самій піраміді чи її рекламі
Проблема в підтримуванні думки частини населення в тому,що можна без праці-отримати дохід.
Це
а - шкідлива
б - хибна думка
І ті хто її підтримують -як мінімум є шкідниками
А у воєнний час ще й злочинцями.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 13:05

  Квесторе_поверніться написав:Долярек частково пострадав від Гонти...
Елементи реклами пробачити можна?

Нет, конечно, там с аргументами полная засада сейчас будет сплошное перекручивание с аргументами я так сказал, а вы все тупые
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 13:18

  ol_zy написав:
  Квесторе_поверніться написав:Долярек частково пострадав від Гонти...
Елементи реклами пробачити можна?

Нет, конечно, там с аргументами полная засада сейчас будет сплошное перекручивание с аргументами я так сказал, а вы все тупые

Долярека разрывали две стихии: жадность и страх. Жадность всем верховодила, но страх не дал ей забраться глубоко в сбережения.
P.S. Интересно, а долярек в самом деле думал, что лохам, заносящим крупные суммы выплаты осуществаляются автоматически?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 13:42

  airmax78 написав:Хто з цих двох Долярек?
Зображення

А що то тільки-но двоє? А де масовка? :mrgreen:

п. с.
Якщо добрячи комнути мої дописи тут і ретельно їх проаналізувати, то вийде, що більшість моїх дописів була, як насмІшка над цією конторою!
Я швидше над нею сміявся/жартував, ніж розказував, що то "щось серйозне".
Ну, але кожен сприймає по-своєму))
І щось мені підказує, що ті, хто тут і на інших гілках злий на мене за те, що я ПРОСТО РОЗКАЗУЮ(згадую) про В2В..... - самі вклались туди по самі вуха! :mrgreen:
Ну то хто їм лікар? :mrgreen:

Але ж ні - треба у своїй тупості звинуватити Долярчика! :D

Ну нічо, тепер живіть в достатку!© :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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