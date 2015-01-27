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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Пон 13 лип, 2020 16:07
Долярчик, щось капнуло від Миколи на карту після послаблення карантину?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 13 лип, 2020 20:37
Тільки тих 600грн на баланс ще на початку червня і все.
Але в мене на балансі 2+ тис. грн, то якщо б вивів, то зразу йду в маленький плюс!
Тому і думаю отоварювати сертифікат
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 14 лип, 2020 11:38
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Пілять, з "недостовірних джерел" надійшли слухи, що якщо я отоварю сертифікат - то і на балансі в мене все обнулиться.
Але ж як? Де логіка? Це ж ВЖЕ зароблені гроші(по факту, циферки) які мені начислили, за те що я купив і досі тримав(і ще тримаю) сертифікат!
Треба телефонувати на гарячку - уточнювати.
Або в магазин зайти.
Треба робити їх разом!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 15 лип, 2020 18:47
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Перешлите новость Гонте кто-то:
Додано: Чет 16 лип, 2020 08:59
Микола Гонта та Олена Гонта все ще залишаються на свободі.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 16 лип, 2020 16:09
За крок до перевороту думок ©
Буратіни по другому колу заходять - це ппц!
Так заходять, бо реально - все платітцццо! ©
А на старих вкладників, які по-новому не занесли грошиків - поклали болт!
Ситуація вже настільки абсурдна, що далі нікуди!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 16 лип, 2020 16:50
Это упрощает задачу народным мстителям. Зло должно быть наказано. Если Гонту найдут с пулей в голове или по частям - то следующий строитель пирамид хорошо подумает: стоит ли этим заниматься в Украине.
Додано: Чет 16 лип, 2020 18:37
Re: В2В - кінець цій "піраміді"?
Вже і блоХери починають людям відкривати очі на реальну ситуацію!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 16 лип, 2020 18:42
Опа-ча! Таки відкриває Микола аптеку!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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