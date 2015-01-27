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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 103104105106
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 19:32

  Мизантрóп написав:Долярчик Только в этой аптеке будет настоящий "Фуфломицин",а не подделка.

Ой, типу в інших аптеках крейду не продають? :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 19:44

  Долярчик написав:

Он че, бессмертный или напрямую с Аваковым делится? Я в шоке. Киданул тучу лохов и в ус не дует - ни прячется, ни волнуется. И уже с какой-то очередной аферой выходит. Таки мы клоуна-президента полностью заслужили.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 20:06

airmax78
А чого йому ховатися - лохотрон працює далі :mrgreen: всім всьо платітцццо :mrgreen: ну не зовсім всім - точніше, лише нововкладникам!
А старим вкладникам каже - почекати невизначений термін :mrgreen:
І буратіни - терплять!
Тому і так живемо - бо терпимо!

Хоча, навіть, Майдан показав - що потрібно ще більш радикальнішше діяти!
Думаю, декілька чиновницьких трупів на стовбах - дали б пересічним невдовзі жити в достатку :!:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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  #<1 ... 103104105106
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