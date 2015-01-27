Ой, типу в інших аптеках крейду не продають?
|
|
|
Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Чет 16 лип, 2020 19:32
Ой, типу в інших аптеках крейду не продають?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 16 лип, 2020 19:44
Додано: Чет 16 лип, 2020 20:06
airmax78
А чого йому ховатися - лохотрон працює далі всім всьо платітцццо ну не зовсім всім - точніше, лише нововкладникам!
А старим вкладникам каже - почекати невизначений термін
І буратіни - терплять!
Тому і так живемо - бо терпимо!
Хоча, навіть, Майдан показав - що потрібно ще більш радикальнішше діяти!
Думаю, декілька чиновницьких трупів на стовбах - дали б пересічним невдовзі жити в достатку
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:07
Але, все буде добре! ©®™)))
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 17 лип, 2020 20:05
заманювачів у ванючі піраміди - на НАРИ!!!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 18 лип, 2020 00:31
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Та хоча б Майдан не чіпай своїми лапами, ....о зелене
Додано: Суб 18 лип, 2020 20:12
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
А що, хтось відповів за Майдан?
Порох же був 5р! - і об.... ся!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 18 лип, 2020 20:25
|