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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 104105106107
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 12:50

"казніть нельзя поміловать")))

  Квесторе_поверніться написав:А шо буратіни не йдуть до правоохоронців...де кримінальні справи?
Чи ше вірять в доброго Миколу Гонту?
Чи не вірять правоохоронцям?

А докази є?
Що принесуть картонки?
А де там написано/і, взагалі, де написано, що вони/чи він(Гонта) ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ виплачувати щотижнево певні %? :mrgreen:
Все на словах і на "внутрішніх" правилах, які можна змінювати, коли заманеться!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 13:39

  Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:А шо буратіни не йдуть до правоохоронців...де кримінальні справи?
Чи ше вірять в доброго Миколу Гонту?
Чи не вірять правоохоронцям?

А докази є?
Що принесуть картонки?
А де там написано/і, взагалі, де написано, що вони/чи він(Гонта) ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ виплачувати щотижнево певні %? :mrgreen:
Все на словах і на "внутрішніх" правилах, які можна змінювати, коли заманеться!

Це вже нехай правоохоронці докази збирають.
Ви свідком будете?
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 15:20

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Весь жах в тому, що справ нема бо ніхто не пише заяв - всі вірять і ждуть. Ну і нехай - зелені люмпени повинні страждати
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 15:30

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Та відгуки в коментах блоХерів є, що багато людей написали заяви в поліцію.
Але як і за що правоохоронцям зацепитись, якщо у людей насильно грошей ніхто не забирав, а вони самі ДОБРОВІЛЬНО віддавали свої гроші, щоб жити в достатку?! )))
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 15:33

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  kotyk222 написав:зелені люмпени повинні страждати

зелений президент (комік), зелені люмпени, кроваві піраміди..
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