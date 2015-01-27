А докази є?
Що принесуть картонки?
А де там написано/і, взагалі, де написано, що вони/чи він(Гонта) ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ виплачувати щотижнево певні %?
Все на словах і на "внутрішніх" правилах, які можна змінювати, коли заманеться!
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Нед 19 лип, 2020 12:50
"казніть нельзя поміловать")))
А докази є?
Що принесуть картонки?
А де там написано/і, взагалі, де написано, що вони/чи він(Гонта) ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ виплачувати щотижнево певні %?
Все на словах і на "внутрішніх" правилах, які можна змінювати, коли заманеться!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 19 лип, 2020 13:39
Це вже нехай правоохоронці докази збирають.
Ви свідком будете?
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Додано: Нед 19 лип, 2020 15:20
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Весь жах в тому, що справ нема бо ніхто не пише заяв - всі вірять і ждуть. Ну і нехай - зелені люмпени повинні страждати
Додано: Нед 19 лип, 2020 15:30
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Та відгуки в коментах блоХерів є, що багато людей написали заяви в поліцію.
Але як і за що правоохоронцям зацепитись, якщо у людей насильно грошей ніхто не забирав, а вони самі ДОБРОВІЛЬНО віддавали свої гроші, щоб жити в достатку?! )))
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 19 лип, 2020 15:33
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
зелений президент (комік), зелені люмпени, кроваві піраміди..
+50грн !
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Додано: Нед 19 лип, 2020 16:03
Порушень достатньо яким чином грошенята відбирали в довірливих.
Повернути грошенята складно.
Але розкрутити організоване злочинне угрупування можна...при умові шо контора не кришується на досить високому рівні.
ПреЗедент знає про Гонту і його джевелрі?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 19 лип, 2020 22:19
А маховик В2В наберає обертів)))
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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