Додано: Нед 19 лип, 2020 15:30

Та відгуки в коментах блоХерів є, що багато людей написали заяви в поліцію.

Але як і за що правоохоронцям зацепитись, якщо у людей насильно грошей ніхто не забирав, а вони самі ДОБРОВІЛЬНО віддавали свої гроші, щоб жити в достатку?! )))