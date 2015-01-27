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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 104105106107
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 16:03

  Долярчик написав:Та відгуки в коментах блоХерів є, що багато людей написали заяви в поліцію.
Але як і за що правоохоронцям зацепитись, якщо у людей насильно грошей ніхто не забирав, а вони самі ДОБРОВІЛЬНО віддавали свої гроші, щоб жити в достатку?! )))

Порушень достатньо яким чином грошенята відбирали в довірливих.
Повернути грошенята складно.
Але розкрутити організоване злочинне угрупування можна...при умові шо контора не кришується на досить високому рівні.
ПреЗедент знає про Гонту і його джевелрі?
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 22:19

А маховик В2В наберає обертів)))

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 20:47

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ПреЗедент знає про Гонту і його джевелрі?[/quote]
Не просто знає - взяв під особистий контроль!!!
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 21:20

Уж сколько раз твердили миру... :!: (с)
Но многих людей жизнь так ни чему и не научила.
Lady_N
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 21:30

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  kotyk222 написав:Не просто знає - взяв під особистий контроль!!!


зеленка получила відкат тому ця муйня досі жива
який ще можна зробити висновок!?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 16:07

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Так ніхто ж під дулом автомата туди людей НЕ заганяє!!!
Вони САМІ ДОБРОВІЛЬНО туди вкладають!!!
Хочуть жити в достатку ж! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 23:42

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Наркоту теж зазвичай добровільно пробують. Ну хіба що друзі-долярчики розкажуть що до чого. Ну так, не рекламуючи типу...
kotyk222
 
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