|
|
|
В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Нед 19 лип, 2020 16:03
Долярчик написав:
Та відгуки в коментах блоХерів є, що багато людей написали заяви в поліцію.
Але як і за що правоохоронцям зацепитись, якщо у людей насильно грошей ніхто не забирав, а вони самі ДОБРОВІЛЬНО віддавали свої гроші, щоб жити в достатку?! )))
Порушень достатньо яким чином грошенята відбирали в довірливих.
Повернути грошенята складно.
Але розкрутити організоване злочинне угрупування можна...при умові шо контора не кришується на досить високому рівні.
ПреЗедент знає про Гонту і його джевелрі?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 34153
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1710 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 лип, 2020 22:19
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 8276
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 525 раз.
- Подякували: 546 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 лип, 2020 20:47
[/quote]
ПреЗедент знає про Гонту і його джевелрі?[/quote]
Не просто знає - взяв під особистий контроль!!!
-
kotyk222
-
-
- Повідомлень: 132
- З нами з: 12.09.14
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 21 лип, 2020 21:20
Уж сколько раз твердили миру...
(с)
Но многих людей жизнь так ни чему и не научила.
-
Lady_N
-
-
- Повідомлень: 18
- З нами з: 05.07.20
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 лип, 2020 21:30
kotyk222 написав:
Не просто знає - взяв під особистий контроль!!!
зеленка получила відкат тому ця муйня досі жива
який ще можна зробити висновок!?
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 9049
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 589 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 22 лип, 2020 16:07
Так ніхто ж під дулом автомата туди людей НЕ заганяє!!!
Вони САМІ ДОБРОВІЛЬНО туди вкладають!!!
Хочуть жити в достатку ж!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 8276
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 525 раз.
- Подякували: 546 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 лип, 2020 23:42
Наркоту теж зазвичай добровільно пробують. Ну хіба що друзі-долярчики розкажуть що до чого. Ну так, не рекламуючи типу...
-
kotyk222
-
-
- Повідомлень: 132
- З нами з: 12.09.14
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:00
Слід провести опитування.
1. Чи є Ви потерпілим від В2В джевелрі?
2. Чи готові Ви звернутись до правоохоронних органів про шахрайські дії Миколи Гонти і його структур В2В джевелрі?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 34153
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1710 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|