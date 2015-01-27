Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:00

Слід провести опитування.

1. Чи є Ви потерпілим від В2В джевелрі?

2. Чи готові Ви звернутись до правоохоронних органів про шахрайські дії Миколи Гонти і його структур В2В джевелрі?