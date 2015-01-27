RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Фінансові афери та кримінал
/
В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 105106107108
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 14:34

Долярчик, за сріблом на 500 грн не підете?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34246
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1716 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:47

  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, за сріблом на 500 грн не підете?

Так то треба покупку робити :mrgreen: а дурних - нема :mrgreen:
Хоча, дивлячись на знайомих, то... :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8315
З нами з: 19.10.15
Подякував: 526 раз.
Подякували: 549 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:23

  Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, за сріблом на 500 грн не підете?

Так то треба покупку робити :mrgreen: а дурних - нема :mrgreen:
Хоча, дивлячись на знайомих, то... :roll:

То і буде покупка на 500 грн за кошт Миколи.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34246
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1716 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 13:28

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, за сріблом на 500 грн не підете?

Так то треба покупку робити :mrgreen: а дурних - нема :mrgreen:
Хоча, дивлячись на знайомих, то... :roll:

То і буде покупка на 500 грн за кошт Миколи.

На скільки я зрозумів, що то потрібно робити покупку за реальні гроші, а і 500 вже як бонусом будуть додаватись до покупки.
Типу, купив за своїх 500 + їхніх 500 і покупка виходить разом 1000, на яку буде нараховуватись кешбек :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8315
З нами з: 19.10.15
Подякував: 526 раз.
Подякували: 549 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 14:35

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Долярчик написав:Типу, купив за своїх 500 + їхніх 500 і покупка виходить разом 1000, на яку буде нараховуватись кешбек

Тоді так не годиться...Миколу на мило.
Так собі міркую шо контора вже не є пірамідою.
Микола сказав шо коли якісь гроші будуть тоді шось заплатить.
Нові умови може змінювати як захоче.
Чесне партнерство з клієнтом.
Так шо фінансова афера це вже в минулому...зараз це вже незрозуміло шо за контора.
Коли сам Долярек з ними не бавиться...контора безперспективна...мабуть.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34246
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1716 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 105106107108
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Призы от "Родинний клуб" ООО "Директ-М Трейд" 1, 2, 3
WiN_NeR » Вів 27 січ, 2015 14:34
29 95023
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 сер, 2019 10:41
anna18savelieva18
Деякі політики обіцяють кредити під 3%. Але хто оплатить "ба
Bobua » Суб 06 жов, 2018 11:38
3 21905
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 тра, 2019 13:13
Bobua
Осторожно мошенники! Или "скупой платит дважды"))
s_ameline » Чет 30 лип, 2015 12:30
4 7009
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 жов, 2016 01:09
Виктор147

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.