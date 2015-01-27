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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Сер 29 лип, 2020 14:34
Долярчик, за сріблом на 500 грн не підете?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 30 лип, 2020 10:47
Так то треба покупку робити а дурних - нема
Хоча, дивлячись на знайомих, то...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 30 лип, 2020 11:23
То і буде покупка на 500 грн за кошт Миколи.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 30 лип, 2020 13:28
На скільки я зрозумів, що то потрібно робити покупку за реальні гроші, а і 500 вже як бонусом будуть додаватись до покупки.
Типу, купив за своїх 500 + їхніх 500 і покупка виходить разом 1000, на яку буде нараховуватись кешбек
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 30 лип, 2020 14:35
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Тоді так не годиться...Миколу на мило.
Так собі міркую шо контора вже не є пірамідою.
Микола сказав шо коли якісь гроші будуть тоді шось заплатить.
Нові умови може змінювати як захоче.
Чесне партнерство з клієнтом.
Так шо фінансова афера це вже в минулому...зараз це вже незрозуміло шо за контора.
Коли сам Долярек з ними не бавиться...контора безперспективна...мабуть.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:33
Коротше, якась #аїбаловка
Ні цих, що на фото, ні сьогоднішніх виплат(хоч теж писало, що наступна виплата - сьогодні) - немає!
Ні на баланс не кинуло, ні на депозит, ні на картку!
Лише знову пише, що наступна виплата 14го
Кому ті виплати приходять - хіба Гонті?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 08 сер, 2020 20:42
Коротше, якась #аїбаловка
Ні цих, що на фото, ні сьогоднішніх виплат(хоч теж писало, що наступна виплата - сьогодні) - немає!
Ні на баланс не кинуло, ні на депозит, ні на картку!
Лише знову пише, що наступна виплата 14го
Кому ті виплати приходять - хіба Гонті?
Какой-то сбой в CRM. Позвони на горячую линию - должны были начислить.
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