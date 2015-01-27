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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 106107108109
Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 11:42

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Сьогодні запіляли голосування - але нах, якщо і так все ясно, що ВСІ ХОЧУТЬ СТАРИХ ПРАВИЛ!!!
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 11:59

Куди і кому начислюють виплати????!

Але то все куйня!
Питання наступне - кому оці "слідуючі виплати" йдуть?
Мені - не йдуть!
Може зразу Гонті вони начислюються? :mrgreen:
А нах їх писати, якщо вони, навіть, не зачислюються до балансу(вже мовчу про вивід реальних грошей)
Вже стали скупі, навіть, на зачислення простих циферок! :mrgreen:
Пам'ятаєте цей попередній скрін? Сьогодні 14.08.20 - а нікуя, навіть, циферок нікуди не додали! :mrgreen:
Зображення
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...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 16:57

Вітаю учасників скаму лоховозки!

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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 23:35

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

У київському офісі “B2B Jewelry” (бул. Лесі Українки 30-В) громадянка Греції спробувала покінчити життя самогубством порізавши собі вени — вона звинувачує компанію у шахрайстві та крадіжці коштів.
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