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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: П'ят 14 сер, 2020 11:42
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 14 сер, 2020 11:59
Куди і кому начислюють виплати????!
Але то все куйня!
Питання наступне - кому оці "слідуючі виплати" йдуть?
Мені - не йдуть!
Може зразу Гонті вони начислюються?
А нах їх писати, якщо вони, навіть, не зачислюються до балансу(вже мовчу про вивід реальних грошей)
Вже стали скупі, навіть, на зачислення простих циферок!
Пам'ятаєте цей попередній скрін? Сьогодні 14.08.20 - а нікуя, навіть, циферок нікуди не додали!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 14 сер, 2020 16:57
Вітаю учасників скаму лоховозки!
ваш проект в Базі Даних скамерів УКраїни
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 19 сер, 2020 23:35
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
У київському офісі “B2B Jewelry” (бул. Лесі Українки 30-В) громадянка Греції спробувала покінчити життя самогубством порізавши собі вени — вона звинувачує компанію у шахрайстві та крадіжці коштів.
Додано: Чет 20 сер, 2020 08:37
Всі винуваті, крім себе самого!
А свій розум вона не звинувачує?
Чи немає що там в себе звинувачувати?
Тут люди в банки більше 200К бояться класти, що вони і ліцезії мають і 10-20р на ринку!
Нехай жадність свою звинувачує!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 20 сер, 2020 15:34
Згодна, треба думати, що робиш, все зважувати, а не куплятися на солодкі відсотки і обіцянки
Додано: Суб 22 сер, 2020 20:42
Ух-ти! Зачислили вже другу виплату після карантину!))
Зачислили 18го
Краще б дали вивести хоч 600 з балансу або, хоч купити на весь баланс!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 22 сер, 2020 21:16
чому собі, а не Гонті?
дурний народ.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Нед 23 сер, 2020 00:04
що там, 21 го настало
є бабосікі?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 23 сер, 2020 00:22
Готовий пожертвувати ВСІМА заробленими!!!)))
Так 14го не було, то от 18го прийшли.
А далі - буде!
Але, то тільки циферки прийшли, а я хочу, щоб на депозит хоч 600грн прийшло
На крайняк - готовий весь баланс вкласти знову, щоб лиш щотижня ГАРАНТОВАНО приходило 600грн на депозит, ну чи зразу на картку, як колись!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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